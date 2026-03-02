Izvori Rojtersa: Zvaničnici Pentagona rekli Kongresu da nije bilo znakova da će Iran napasti SAD

Zvaničnici američkog Pentagona su priznali na brifinzima iza zatvorenih vrata u Kongresu SAD da nije bilo obaveštajnih podataka koji ukazuju da Iran planira da prvi napadne američke snage, rekle su agenciji Rojters dve osobe upoznate sa situacijom.

Prema rečima zvaničnika, SAD i Izrael su u subotu pokrenuli najambicioznije napade na Iran u poslednjih nekoliko decenija, ubili iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija, potopili iranske ratne brodove i pogodili više od 1.000 meta.

Međutim, jučerašnje izjave predstavnika Pentagona u Kongresu po svemu sudeći su potkopale jedan od ključnih argumenata za rat koji su iznosili visoki zvaničnici administracije predsednika Donalda Trampa, navodi Rojters.

Visoki zvaničnici su novinarima dan ranije rekli da je Tramp odlučio da pokrene napade delimično zbog indikatora da bi Iranci „možda preventivno“ mogli da napadnu američke snage na Bliskom istoku.

Jedan od tih zvaničnika je kazao da Tramp „neće sedeti skrštenih ruku i dozvoliti američkim snagama u regionu da apsorbuju napade“.

Prema rečima portparola Bele kuće Dilana Džonsona, zvaničnici Pentagona su juče više od 90 minuta informisali o napadu na Iran osoblje Demokratske i Republikanske stranke u nekoliko odbora oba doma Kongresa koji se bave nacionalnom bezbednošću.

Zvaničnici Pentagona su istakli da iranske balističke rakete i bliskoistočne naoružane formacije povezane sa Iranom predstavljaju neposrednu pretnju interesima SAD, ali da nema obaveštajnih podataka koji ukazuju da bi Teheran prvi napao američke snage, rekla su Rojtersu dva izvora.

Tramp je rekao da je cilj napada, za koji se očekuje da će trajati nedeljama, da se osigura da Iran ne može da ima nuklearno oružje, da se obuzda raketni program Teherana i da se eliminišu pretnje po SAD i njihove saveznike. On je takođe pozvao Irance da zbace teokratsku vladu u Teheranu.

Međutim, predstavnici Demokratske stranke su optužili Trampa da vodi takozvani „rat po izboru“ – koji nije direktan odgovor na napad ili na neposrednu opasnost i koji podrazumeva da vitalni nacionalni interesi nisu neposredno ugroženi.

Demokrate su takođe kritikovale Trampove argumente za napuštanje mirovnih pregovora, uprkos stavu posrednika Omana da oni i dalje obećavaju.

Tramp je tvrdio, ne iznoseći dokaze, da je Iran na dobrom putu da uskoro obezbedi mogućnost da pogodi SAD balističkom raketom.

Tu tvrdnju nisu potkrepili izveštaji američkih obaveštajnih službi i čini se da je ona preuveličana, rekli su Rojtersu upućeni izvori.

Pitanja o opravdanosti rata protiv Irana dolaze nakon što je američka vojska juče objavila da su pale prve američke žrtve u tom sukobu.

Tri američka vojnika su poginula, a pet je teško ranjeno, saopštila je juče Centralna komanda SAD, navodeći da je još nekoliko američkih vojnika zadobilo lakše povrede od šrapnela i potrese mozga.

Jučerašnje ispitivanje javnog mnjenja, koje su sproveli Rojters i Ipsos, pokazalo je da 27 odsto Amerikanaca odobrava napade na Iran, a da 43 odsto ne odobrava, dok 29 odsto nema jasan stav.

(Beta)

