Izvoz nafte sa Bliskog istoka smanjen za više od 60 odsto

Dnevni izvoz nafte iz Persijskog zaliva smanjen je za više od 60 odsto prošle nedelje, u poređenju sa istim periodom u februaru, prema podacima u čiji je uvid imala danas britanska agencija Rojters (Reuters).

Izvoz sirove nafte, kondenzata i rafinisanih goriva iz osam zemalja Bliskog istoka – Saudijske Arabije, Kuvajta, Irana, Iraka, Omana, Katara, Bahreina i Ujedinjenih Arapskih Emirata – u proseku je iznosio 9,71 miliona barela dnevno u nedelji koja se završila 15. marta, prema podacima kompanije Kpler.

To predstavlja smanjenje od 61 odsto u poređenju sa 25,13 miliona barela dnevno zabeleženih u februaru.

Agencija Voterksa (Vortexa), koja pruža analize tržišta energije, izveštava o padu od 71 odsto.

Pre rata, tih osam zemalja je činilo 36 odsto globalnog izvoza nafte morskim putem, odnosno 70,43 miliona barela dnevno, prema podacima kompanije Kpler.

Stvarni izvoz bi mogao biti još manji, jer se neke količine skladište na tankerima bez napuštanja Zaliva.

„Plutajuća skladišta sirove nafte na Bliskom istoku premašila su 50 miliona barela ove nedelje, u poređenju sa oko 10 miliona barela pre rata“, rekli su analitičari u kompaniji Kpler.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com