Izvoz oružja iz Srbije u Izrael porastao 40 puta u poslednje dve godine

Izvoz oružja iz Srbije u Izrael povećan je gotovo 40 puta u poslednje dve godine, sa tri na 113 miliona evra, piše izraelski list Harec.

Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, izvoz oružja iz Srbije u Izrael porastao je 140 odsto u 2025. godini i dostigao je rekordnih 114 miliona evra.

Podaci o praćenju letova iz otvorenih izvora pokazuju da je prošle godine bilo 38 teretnih letova kojima je oružje prevoženo iz Srbije u Izrael, što je dva puta više nego 2024. godine, navodi izraelski list.

Harec i Balkanska istraživačka mreža (BIRN) su u avgustu zajedničkom istragom otkrili da je izvoz oružja u Izrael nastavljen uprkos objavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića da država obustavlja izvoz svih vojnih proizvoda. Prema podacima Hareca, pošiljke iz Srbije u Izrael su intenzivirane po izbijanju rata Izraela i palestinskog Hamasa u oktobru 2023. godine.

Izvoz oružja i municije iz Srbije u Izrael iznosio je tri miliona evra u 2023. godini, zatim je u 2024. porastao na 48 miliona evra, da bi u 2025. bio više nego udvostručen, dostigavši 114 miliona evra. Podatke za 2025. godinu prvi je objavio beogradski nedeljnik Radar prošle nedelje, dodaje Harec.

Većina izvoza u Izrael potiče od državnog proizvođača oružja Jugoimport SDPR. Municiju su u Izrael izvozile još četiri srpske kompanije, navodi izraelski list.

Prema zvaničnim podacima Ministarstva trgovine Srbije, srpske kompanije Edepro i Romaks prodale su municiju kompaniji IMI sistems, čiji je nekadašnji naziv Izraelske vojne industrije. Ona je sada deo kompanije Elbit sistems i proizvodi projektile, rakete i artiljerijske granate.

Iz podataka Ministarstva trgovine Srbije i Uprave carina ne vidi se koje su tačno vrste municije isporučene Izraelu, a vlada u Beogradu je odbila nekoliko zahteva da objavi informacije o tom pitanju.

Međutim, Harec i BIRN su ranije izvestili da su isporuke uključivale artiljerijske granate kalibra 155 milimetara. Na fotografijama snimljenim u teretnom prostoru na beogradskom aerodromu vidi se kako u izraelske avione utovaruju palete sa artiljerijskim granatama.

Podaci o avijaciji ukazuju da su izraelski teretni avioni – i vojni i civilni – u 2024. izveli 20 letova za Beograd, gde je municija utovarena i prevežena u vazduhoplovnu bazu Nevatim, jednu od najvećih u Izraelu. U 2025. godini broj letova je udvostručen, a izvoz oružja je nastavljen i ove godine – od 1. januara je zabeleženo 17 letova iz Beograda za Izrael sa municijom.

Odbrambene veze Srbije i Izraela nisu jednostrane. Kao što je ranije izvestio Harec, izraelska kompanija Elbit sistems prodala je Srbiji početkom 2025. napredne artiljerijske sisteme i dronove u vrednosti od 335 miliona dolara. U avgustu je sa Elbitom potpisan još jedan ugovor, vredan 1,6 milijardi dolara, za prodaju Srbiji dronova, raketa dugog dometa, sistema za elektronsko ratovanje i druge opreme.

Srbiji su prodati i izraelski napredni sajber sistemi. Prethodnih godina, koje su obeležili brojni antivladini protesti, Vlada Srbije je obilato koristila izraelske tehnologije za masovni nadzor za praćenje protivnika vlasti, podseća Harec.

Harec je prošlog meseca objavio da je Srbija odbila da sarađuje sa izraelskim organima za sprovođenje zakona u vezi sa Izraelom Ajnhornom, savetnikom premijera Izraela Benjamina Netanjahua.

Ajnhorn je ključni osumnjičeni u aferama „Katargejt“ i „Bild“, u koje su umešani Netanjahuovi pomoćnici, a optužen je i za uznemiravanje Šloma Filbera, svedoka tužilaštva na suđenju Netanjahuu za korupciju, koje je u toku.

Ajnhorn, koji poslednjih godina živi u Srbiji, važi za bliskog visokim srpskim zvaničnicima, uključujući predsednika Vučića. Srpske vlasti su ignorisale zahteve Izraela da ga privremeno uhapse dok se čeka zvaničan zahtev za izručenje.

Tokom ispitivanja, Ajnhorn je navodno pokušao da ubedi istražitelje da nije nameravao da ugrozi nacionalnu bezbednost Izraela, rekavši da je više puta koristio svoje brojne kontakte na Balkanu da pomogne toj zemlji.

Harec i BIRN su ranije otkrili da je Izrael koristio Ajnhornove veze u Srbiji i Crnoj Gori za obezbeđivanje isporuka oružja, sa ciljem prevazilaženja problema nestašice municije izazvane ratovima u Pojasu Gaze i Libanu.

(Beta)

