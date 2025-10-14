Jakovljević (NPS): Komisiji će biti potrebno 6 meseci da pregleda trenutni birački spisak

Poslanica Narodnog pokreta Srbije (NPS) Ana Jakovljević izjavila je da će komisiji biti potrebno šest meseci da prođe kroz birački spisak i druge baze podataka o građanima Srbije i dodala da ne zna sa čime će se komisija suočiti.

„Iako se vlast dugo opirala rešavanju suštinskom i u skladu sa zahtevima i civilnog društva i opozicije, sada se to promenilo, i pritisci i dolazak predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen je jedan od razloga“, kazala je Jakovljević za Radio-televiziju Vojvodine.

Navela je da je nakon sedam meseci od kada su tražili podatke u okviru radne grupe o reformi biračkog spiska ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) izjavilo da za 80 odsto građana ne znaju tačne adrese i brojeve stanova.

„Nemamo mogućnost da promenimo sve što želimo ali ovakvim pritiscima, kao što smo sada uradili je, jer informacije koje imamo da upravo to što smo podneli zakon je bila dodatna vrsta pritiska da se dođe do ovog scenarija“, izjavila je ona.

Dodala je da su tražili nadležnost komisije da inicira, da nadgleda, da ide u terenske kontrole sa pripadnicima MUP-a, da proverava i da prati šta se dešava.

Poslanici NPS-a, Novog lica Srbije, Ekološkog ustanka i Stranke demokratske akcije (SDA) Sandžaka, predali su danas skupštini Srbije svoj predlog izmena i dopuna Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, za koji navode da ispunjava preporuke ODIHR-a.

Pored tog predloga postojao je i predlog poslanika Uglješe Mrdića iz Srpske napredne stranke (SNS).

(Beta)

