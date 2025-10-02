Jakovljević (NPS): Nećemo zaboraviti kada je RTS emitovao spot iz kampanje Vučića sa detetom

Poslanica Narodnog pokreta Srbije (NPS) Ana Jakovljević danas je saopštila da neće zaboraviti kada je Radio-televizija Srbije (RTS) emitovala u političkoj kampanji spotove predsednika Srbije Aleksandra Vučića kada je sa detetom razgovarao o tome kako će „Srpska napredna stranka (SNS) doneti bolju budućnost“.

„Narodni pokret Srbije neće zaboraviti sve što su čelnici RTS radili, kako su kršili prava građana i zaposlenih na RTS koji su pokušavali profesionalno da rade svoj posao. Nećemo zaboraviti ni ljude kao što je Jelena, jer su oni svetlo u medijskom mraku i vraćaju nam nadu“, navela je Jakovljević.

Upravni odbor RTS-a je pokrenuo disciplinski postupak protiv urednice dečijeg programa Jelene Popadić Sumić kao i postupak pred Regulatornim telom za elektronske medije jer je u njenoj autorskoj emisiji „Važne stvari“ dečak izgovorio da se „studenti bore za bolju budućnost“.

„Dakle, čitav zarobljeni državni aparat se digao protiv jedne urednice, koja je profesionalno radila svoj posao i nije pristala da menja izjave dece, niti na autocenzuru“, kazala je Jakovljević.

(Beta)

