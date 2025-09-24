Jakovljević (NPS): Peta beogradska gimnazija slavi jubilej u atmosferi straha, odmazde i represije

Narodna poslanica i potpredsednica Narodnog pokreta Srbije (NPS) Ana Jakovljević ocenila je danas da đaci i kolektiv Pete beogradske gimnazije dočekuju 120 godina postojanja te škole u atmosferi odmazde, straha i represije.

Ona u pisanoj izjavi tvrdi da se situacija u školi pogoršala nakon što je Danka Nešović imenovana na mesto v. d. direktorke.

Po njenim rečima, nova direktorka ima sumnjive lične i profesionalne reference, a ne podržavaju je ni učenici, ni roditelji, a ni nastavni kadar.

„Narodni pokret Srbije pruža punu podršku Petoj (beogradskoj gimnaziji) i borbi đaka i roditelja uprkos strahovitim pritiscima i pravnom nasilju nelegalno postavljene direktorke, koje je usledilo nakon podrške studentima i svojim đacima“, piše u saopštenju.

Roditelji i učenici te škole najavili su za danas u 12 sati konferenciju za novinare na kojoj će, kako su naveli, govori o nepravilnostima u radu te obrazovne ustanove.Ostale fotografije uz tekst

(Beta)

