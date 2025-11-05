Jakovljević (NPS): Vlast ne sme da ima većinu u komisiji koja će se baviti kontrolom biračkog spiska

Poslanica Narodnog pokreta Srbije (NPS) Ana Jakovljević kazala je danas da nije dobro što izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku predviđaju da vlast ima većinu u komisiji za kontrolu i reviziju biračkog spiska.

Predlog zakona predviđa formiranje desetočlane komisije koja će se baviti kontrolom biračkog spiska, a koju će činiti pet predstavnika vlasti, tri predstavnika opozicije i dve osobe iz civilnog sektora.

Jakovljević je na skupštinskoj sednici rekla da je problematičan deo zakona koji se tiče sastava komisije koja treba da bude stručno telo i da se predlagač propisa nije bavio biračkim spiskovima nacionalnih manjina.

„Veoma je važno izvršiti reviziju biračkih spiskova nacionalnih manjina, jer je tu bilo zloupotrebe i manipulacija, a ovaj predlog zakona se tim ne bavi“, kazala je Jakovljević.

Po njenim rečima, deo opozicije i civilnog sektora se dve godine aktivno bavio biračkim spiskom iako vlast „apsolutno ne dozvoljava da se priđe tom spisku za koji tvrdi da je čist kao suza“.

Ocenila je da je Srpska napredna stranka (SNS) duže vreme obmanjivala javnost i međunarodnu zajednicu da je posvećena reviziji spiska, a da se 11. verzija zakona pojavila baš pred dolazak predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen.

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas načelnu raspravu o svih osam tačaka dnevnog reda među kojima su izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i posebnom zakonu (leks specijalisu) o Generalštabu u Beogradu.

(Beta)

