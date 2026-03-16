Janićijević: Bez zakonskog utemljenja da mi se ne produži mandat, reagovao i predsednik Evrodžasta

Dojučerašnja tužiteljka za vezu sa Evrodžastom Gordana Janićijević, kojoj Visoki savet tužilaštva nije produžio mandat, navela je da "isticanje da joj je nemoguće produžiti mandat i za narednih šest godina ne odgovara istini i nema zakonsko utemeljenje", kao i da je reagovao predsednik Evrodžasta.

„Nekome ko je gledao sednicu, može se učiniti da iza toga možda stoje lični interesi, a možda i nastojanje određenih interesnih grupa da se uspešna saradnja, koja je od svih ocenjena kao izuzetna prekine, odnosno obustavi, a podaci koji se razmenjuju, budu trogo kontrolisani“, rekla je Janićijević, u intervjuu za list Danas, ukazujući i na ulogu te agencije Evropske unije za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima, sa sedištem u Hagu.

Pema njenim rečima, „ono što je posebno zabrinjavajuće je prekid kontinuiteta u radu kancelarije“, s obzirom da je nije postavljen novi tužilac za vezu, tako da je Srbija 1. marta zatvorila kancelariju i prekinula saradnju sa Evrodžastom.

Navela je da je predsednik Evrodžasta „otvoreno naglasio da ovakva odluka može izazvati ozbiljne probleme u saradnji sa Srbijom, posebno jer smo razvijali strategije i započeli brojne nove predmete“ i da je „u tom smislu uputio i pisma našim nadležnim organima“.

Na pitanje da li će biti ugroženi predmeti na kojima je radila i koliko ih je ostalo u radu, rekla je da je „ostalo prilično mnogo predmeta u različitim fazama razvijanja strategije rada po njima“.

„To su sve takozvani ‘srpski predmeti’ koji su zahtevali dobro planiranje i koordinaciju sa svim akterima. Tu smo negde zastali. Na koji način će se nastaviti , verujte mi da nemam odgovor na to pitanje, jer je srpska kancelarija zatvorena, jer je srpska kancelarija zatvorene, više nememo tužioca za vezu, kao ni kontakt osobu za saradnju sa Evrodžastom u oblasti organizovanog kriminala“, navela je Janićijević.

Ona je rekla da veruje da će većina predmeta nastaviti da se razvija i nakon njenog odlaska. Kazala je i da se iskreno nada da istrage neće biti ugrožene, mada „odsustvo fizičkog boravka u prostorijama Evrodžasta, svakako otežava pristup zaštićenim sistemima, bazama podataka, dostupnim analizama koje često budu prezentovane na koordinacionim sastancima od strane analitičkih odeljenja Europola i Interpola“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com