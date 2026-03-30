Janjić (SRCE): Izbori nisu bili slobodni, strani posmatrači su upozoreni na ono što se i desilo

Generalni sekretar stranke Srbija centar (SRCE) i narodni poslanik Stefan Janjić ocenio je da juče održani lokalni izbori nisu bili slobodni, uz opasku da su uoči njih posmatračima Saveta Evrope šaljivo preporučili da budu jasno označeni kako "ne bi dobili batine".

On je za televiziju Nova S naveo da su strane posmatrače i na prethodnom sastanku u Parizu upozorili šta se može desiti, dodajući da se to i desilo.

„Videli smo šta se sve dešavalo u Kuli, u Bajinoj Bašti i Boru. More batinaša koji izlaze na građane, studente i opozicionare, biju ih nasred ulice, policija koja ne reaguje ili koja je tu, ali joj neko od tih batinaša kaže: ‘ma skloni se'“, naveo je Janjić.

(Beta)

