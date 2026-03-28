Janjić (SRCE): MUP da kaže odakle Informeru fotografija tela stradale studentkinje

Generalni sekretar Srbija centra (SRCE) i poslanik Stefan Janjić upitao je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) da odgovori kako je fotografija stradale studentkinje Filozofskog fakulteta u Beogradu "dospela" u Informer, pošto je, prema pisanju medija načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak došao prvi na mesto tragedije i slikao telo poginule studentkinje.

„Odakle njemu pravo da uopšte objavljuje sliku i odakle njemu slika? Odakle slika Informeru? Ali pošto znamo da je Kričak takođe produžena ruka Srpske napredne stranke, apsolutno je jasno da je možda on lično, ili ko god od njegovih tamo podređenih, dostavio tu sliku“, naveo je Janjić.

Ministru prosvete Dejanu Vuku Stankoviću Janjić je poručio da je „najgori ministar prosvete u istoriji Srbije“.

„Vi ste čovek koji ima za cilj da uništi univerzitet u Srbiji i obrazovanje generalno, državne univerzitete. I to je vaš jedini cilj. Tako da ćete ostati upamćeni kao najgori među ministrima, ali i kao deo najgore Vlade i najgore vlasti u istoriji ove zemlje“, kazao je on u pisanoj izjavi.

(Beta)

