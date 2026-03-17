Janjić (SRCE): Sastanak sa Venecijanskom komisijom o Mrdićevim zakonima bio lak, čitava stvar jasna

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Stefan Janjić ocenio je danas da je sastanak opozicije sa delegacijom Venecijanske komisije, povodom seta pravosudnih zakona koji su u januaru usvojeni na predlog poslanika vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješe Mrdića, takozvanim "Mrdićevim zakonima", bio poprilično lak zato što je "čitava stvar jasna i što su oni poprilično upoznati sa čitavom situacijom".

„Ukoliko primene ono što su sami doneli prošle godine, ovi zakoni su u potpunosti u suprotnosti sa onim što predviđa taj njihov ‘Rule of Law checklist’. Mislim da su oni apsolutno svesni motiva i razloga za donošenje ovakvih zakona. Ono što mene iskreno plaši jeste da će SNS učiniti nešto što čini već, a to je da će iskoristiti ove zakone kao čip u određenim pregovorima kako bi nešto dobila zauzvrat“, rekao je Janjić za televiziju N1, prenosi SRCE u saopštenju.

Ocenio je da SNS može da traži da im se oslobode sredstva Evropske unije (EU) namenjena Reformskoj agendi ili da dobiju neka nova sredstva u pristupnim fondovima.

„Ne znam koliko su EU i sami članovi Venecijanske komisije svesni toga, ali ja sam im skrenuo pažnju da postoji realna opasnost da tako nešto učine. Jer imate situaciju da se Aleksandar Vučić premišljao ‘hoću pa neću da potpišem’ (Mrdićeve zakone) i da je u nekom trenutku verovatno odlučio ‘potpisaću, jer ću u tom slučaju imati veću prednost u pregovorima, da ih eventualno stavim van snage da nešto uzmem zauzvrat'“, smatra Janjić.

Dodao je da su predstavnici Venecijanske komisije, u kojoj su bili ljudi iz Italije, Portugalije i Finske – dobro upoznati sa čitavom situacijom i znaju o kakvim zakonima se radi.

„Mi smo potrošili ne mnogo vremena da objasnimo koje su to naše suštinske zamerke na celokupne zakone, ali smo potrošili malo vremena na ono što je po nama najvažnije i što je bio cilj ovih zakona, a to je status Tužilaštva za visokotehnološki kriminal koje više nije posebno tužilaštvo, nego postaje posebno odeljenje u okviru Višeg javnog tužilaštva u Beogradu“, kazao je Janjić.

Prema rečima Janjića, članovi delegacije su rekli da će mišljenje Venecijanske komisije o „Mrdićevim zakonima“ doći poprilično brzo, a u nekim ranijim slučajevima donošena su u razmaku od mesec, mesec i po dana nakon određenog spornog zakona ili traženja mišljenja.

Kazao je da očekuje da će EU reagovati, dodajući da ne misli da će to biti problem „zato što se vidi spremnost i ove vlasti“, jer je predsednica Skupštine Ana Brnabić rekla da je „ona spremna da razgovara o tome da se ti zakoni stave van snage“.

„Mislim da je vlast apsolutno svesna toga i da su oni svesno ovo odradili kako bi nešto dobili zauzvrat. Oni će svakako staviti ovo van snage ili kako god Venecijanska komisija bude u svom mišljenju dala neke preporuke“, rekao je Janjić.

(Beta)

