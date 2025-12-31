Janjić (SRCE): Šatori postali smetnja ovoj vlasti, više neće biti Ćacilenda

Generalni sekretar stranke Srbija centar (SRCE) Stefan Janjić rekao je danas da šatori više neće biti postavljeni na platou ispred Skupštine Srbije jer su, prema njegovim rečima, postali „smetnja ovoj vlasti“.

„Očekujem da se u nekom trenutku sklone i ovi iz Pionirskog parka. Verujem da će se to učiniti do kraja januara, što se poklapa sa dolaskom misije evroparlamentaraca. Videćemo, ali verujem da će Vučić to uraditi jer mu ovo više ne ide u korist. Verujem da će 2026. stvarno biti godina promena i da više nećemo gledati niti njega, niti ovaj jad“, izjavio je Janjić za televiziju Nova.

Dodao je da su mnogi evroparlamentarci i strani državnici koji su dolazili ukazivali vlasti da skloni šatorsko naselje koje je bilo formirano u Pionirskom parku i ispred Skupštine Srbije od početka marta ove godine.

„Mislim da vlast, a pre svega Aleksandar Vučić, ima potrebu da ispadne da on to nije sklonio tek tako odjednom, nego je to pretvorio u novogodišnji bazar, pa će ga nakon toga skloniti 2. ili 3. januara. Verujem da će se to desiti“, rekao je Janjić.

