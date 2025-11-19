Janjić (SRCE): SNS traži autentično tumačenje zakona o kompleksu Generalštaba

Srpska napredna stranka (SNS) današnjim zahtevom kojim traži da Skupština Srbije donese „autentično tumačenje Leks specijalisa (Lex Specialis)“ o kompleksu zgrada Generalštaba, napravila je „neverovatnu brljotinu epskih razmera“, ocenio je poslanik i generalni sekretar Srbija centra (SRCE) Stefan Janjić.

„Traže hitno, autentično tumačenje tog zakona od strane Narodne skupštine, jer su zaboravili da postoji Odluka kojom se čitavo područje uz ulicu Kneza Miloša proglašava za kulturno-istorijsku celinu, a tu spada i Generalštab, te nisu tu odluku poništili Leks specijalisom, pa je Generalštab i dalje spomenik kulture“, rekao je Janjić, saopštila je stranka.

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov, kako se navodi, uputio je Skupštini zahtev za „autentično tumačenje“ odredbe Člana 9. Leks specijalisa i traži se da se proglasi ništavom Odluka o utvrđivanju zgrada Generaštaba Vojske Srbije i Crne Gore i Ministarstva odbrane u Beogradu spomenicima kulture i da objekti na tom mestu nisu stekli, niti imaju svojstvo kulturnog dobra.

Jovanov je predložio i da Republički geodetski zavod (RGZ) i nadležna centralna ustanova zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa, na osnovu tog Zakona, izbrišu objekte na puno široj lokaciji od zgrada srušenog Generalštaba iz registara koje vode, u roku od 15 dana od stupanja na snagu predloženog zakona.

„Ovu odredbu treba razumeti tako da se na prostor oivičen ulicama Vojvode Milenka, Svetozara Markovića, Kralja Milana, Dobrinjske, Admirala Geprata, Balkanske, Ulice Hajduk Veljkov venac i Sarajevske ne mogu primeniti odredbe Odluke o utvrđivanju područja uz Ulicu Kneza Miloša u Beogradu za prostorno kulturno-istorijsku celinu, te da će saglasno tome RGZ izvršiti odgovarajuća brisanja u registru koji vodi, kao i da se prilikom izdavanja uslova za potrebe izrade planskog dokumenta ne mogu primeniti odredbe iz važećih Odluka o utvrđivanju pojedinačnih nepokretnosti i njima pripadajućih zaštićenih okolina za kulturna dobra na ovom prostoru“, naveo je Jovanov.

Janjić je ocenio da je Jovanov time potvrdio koliko je „vlast, bez sagledavanja činjenica, dokumenata i nepoznavanja zakona, naprečac donela leks specijalis“.

(Beta)

