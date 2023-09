Janjić: Vučić nema stratešku politiku prema Kosovu, interesuje ga samo Srpska lista

Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić izjavio je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nema stratešku politiku prema Kosovu i da su njegovi jedini ciljevi „kupovanje vremena“ i očuvanje uticaja Srpske liste.

Janjić je agenciji Beta kazao da na sastanku Vučića i kosovskog premijera Aljbina Kurtija, zakazanog za 14. septembar u Briselu, neće doći do nikakvih konkretnih dogovora.

„I Vučić i Kurti kupuju vreme. Svi insistiraju na deeskalaciji, a u suštini sve se svodi na dva pitanja, kada će se održati lokalni izbori i kada će se sa severa povući kosovska policija. I Kurti i Vučić su daleko od rešenja ova dva suštinska problema“, ocenio je Janjić i dodao da se ne razgovara o povratku Srba u sve kosovske institucije.

Prema njegovim rečima, bezbednosna kriza je potisnula politička rešenja.

„I to čini nervoznim grupu Kvinta i međunarodnu zajednicu. Do sada nije bilo nikakvog predloga iz Beograda kad bi se i pod kojim uslovima Srbi vratili u kosovske institucije. Vučić i Kurti se igraju na ivici bezbednosnih rizika“, rekao je on.

Na pitanje Bete da li bi Vučić trebalo da vrati Srbe u kosovske institucije pre formiranja Zajednice srpskih opština (ZSO) i povlačenja kosovske policije sa severa Kosova, Janjić je kazao da to više nije rešenje.

„Kurti je svojim merama i neadekvatnim ponašanjem Beograda stvorio novu realnost na Kosovu. Između ostalog, on sa Srbima popunjava policijske snage na konkursu, što je po zakonu, ali nije u skladu s Briselskim sporazumom. Beograd vrši pritisak na Srbe koji ulaze u kosovsku policiju, umesto da ima inicijativu o povratku u sve kosovske institucije“, naveo je Janjić.

Ocenio je da se sever Kosova odvojio i da u ovom trenutku ZSO niko ne vidi kao rešenje krize.

Kazao je da Vučića na Kosovu interesuje samo Srpska lista.

„Vučić nema nikakvu strategiju niti kreativnost u politici prema Kosovu. On se drži ZSO, a odbio je ponude Zapada o regionalnoj autonomiji za Srbe. Osim toga, Vučić pojačava napade na Srbe koji ne misle kao Srpska lista, kao što je to slučaj s progonom Momčila Trajkovića. Trajković pokušava da formira Srpsko nacionalno veće, koje je najverovatnije jedan od izlaza za sadašnju krizu“, naglasio je Janjić.

Podsetio je da je Kurti pre dva dana rekao da ima dobru saradnju sa Srpskom listom.

„Vučić i Kurti se dogovaraju o izborima, ali bez ostalih Srba. Sastanak Vučića i Kurtija, koji je Žozep Borel (visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost) zakazao za 14. septembar u Briselu, neće dovesti ni do kakvih konkretnih dogovora i napretka, osim da se Srpska lista i Vlada Kosova dogovore o uslovima za izbore, što neće biti u interesu Srba koji žive na Kosovu“, zaključio je Janjić.

