Japan dobio svog poslednjeg prestolonaslednika, na tronu će možda ponovo biti carice

Japanski princ Hisahito je prvi muški član carske porodice koji je u poslednjih 40 godina dostigao punoletstvo i mnogi pretpostavljaju da bi mogao biti poslednji, te se postavlja pitanje ponovnog dopuštanja da na tronu budu žene.

Danas održan složen dvorski ritual kojim je Hisahitu formalno priznato da je punoletan godinu dana pošto je navršio 18 godina, podsetio je na sumorne izglede najstarije monarhije na svetu. Mnogo toga se svodi na njenu politiku da tron nasleđuju samo muškarci, dok se smanjuje broj članova carske porodice.

Hisahito je drugi u redu za „Presto hrizanteme“ i verovatno će jednog dana postati car. Međutim, više nema nikoga ko bi bio car posle njega što ostavlja carsku porodicu u dilemi oko toga da li treba poništiti presudu iz 19. veka kojom je ukinuto pravo žena na nasleđivanje prestola.

Hisahito, brucoš na Univerzitetu Cukuba u blizini Tokija, studira biologiju i uživa u badmintonu. Posebno se bavi vilinim konjicima i koautor je akademskog rada o istraživanju insekata na svou imanja Akasaka u Tokiju.

Hisahito je rođen 6. septembra 2006. godine i jedini je sin prestolonaslednika princa Akišina i njegove supruge, krunske princeze Kiko. Ima dve starije sestre: popularnu princezu Kako i bivšu princezu Mako čiji je brak sa osobom koja nije iz neke kraljevske porodice zahtevao da se odrekne carskog statusa.

Hisahito je nećak cara Naruhita koji ima jedno dete, ćerku, princezu Aiko. Hisahitov otac, Akišino, carev mlađi brat, prethodno je bio poslednji muškarac u toj porodici koji je dostigao punoletstvo, 1985. godine.

Hisahito je najmlađi od 16 članova carske porodic koja se sastoji sve od odraslih. On i njegov otac su jedina dva muška naslednika koji su mlađi od Naruhita. Princ Hitači, mlađi brat bivšeg cara Akihita, treći je u redu za presto, ali već ima 89 godina.

Manjak muških naslednika je ozbiljna briga za monarhiju, za koju istoričari kažu da traje 1.500 godina. Taj problem odražava starenje i smanjenje stanovništva Japana.

Japan je tradicionalno imao careve, ali je nasleđivanje titule bilo dozvoljeno ženama. Bilo je ukupno osam carica, uključujući i poslednju, Gosakuramači koja je vladala od 1762. do 1770. godine. Međutim, nijedna od njih nije imala naslednika tokom svoje vladavine.

Nasleđivanje je zakonom ograničeno na muškarce 1889. godine.

Stručnjaci kažu da je sistem nasleđivanja samo za muškarce bio moguć samo zahvaljujući tome što su konkubine do pre oko 100 godina rađale carsku decu.

Sada izuzetno popularna princeza Aiko, jedina ćerka cara Naruhita i carice Masako, ne može biti naslednica svog oca, iako je veliki deo javnosti želi za caricu.

Da bi rešila pitanja nasleđivanja, Vlada je 2005. godine predložila da se dozvoli da žena bude na prestolu, ali Hisahitovo rođenje je brzo promenilo situaciju i nacionalisti su se okrenuli protiv tog predloga.

Poseban, uglavnom konzervativni panel stručnjaka u januaru 2022. godine je preporučio Vladi da zadrži nasleđivanje po muškoj liniji, i da predloži usvajanje muških potomaka iz drugih kraljevskih porodica da bi se nastavila muška loza.

Ali ta debata je zastala oko pitanja da li dati kraljevski status osobama koje nisu članovi carske porodice, a koje se venčavaju sa princezama i njihovom decom.

Zastoj u debati je primorao Hisahita da sam nosi teret sudbine carske porodice, rekao je bivši šef Agencije carskog domaćinstva Šingo Haketa u članku u listu ove godine. „Fundamentalno pitanje nije da li dozvoliti mušku ili žensku liniju nasleđivanja, već kako spasti carevinu“, smatra on.

Konzervativni „Jomiuri“ je u maju objavio svoj predlog za hitnu reviziju Zakona o carskoj kući da bi se muževima i deci princeza dao kraljevski status i omogućilo ženama da naslede presto. Pozvao je Parlament da „odgovorno donese zaključak o krizi koja okružuje državu i o simbolu jedinstva naroda“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com