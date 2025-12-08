Japan miran posle velikog zemljotresa, sedmoro povređenih

Veliki zemljotres magnitude 7,5 potresao je danas severoistočni Japan, posle kojeg je izdato naređenje za evakuaciju 90.000 ljudi, a upozorenje na cunami je ublaženo, javlja agencija Rojters, prenoseći izjavu japanske premijerke Sane Takaiči da je povređeno samo sedmoro ljudi.

U jednom hotelu u Hačinoheu prijavljeno je nekoliko povređenih koji su odvedeni u bolnicu, svi u svesnom stanju.

Nisu prijavljeni problemi u radu nuklearnih centrala, ali bilo je prekida u snabdevanju strujom i delimično železničkog saobraćaja u pogođenom regionu, radi preventive.

Vrednost japanske valute jena nakratko je oslabila, ali se potom unekoliko povratila.

Zemljotres je po japanskoj skali imao u gradu Hačinoke magnitudu šest od maksimalnih sedam, pri kojoj nije moguće ostati na nogama ili se kretati osim puzeći. Kod takvih zemljotresa težak nameštaj može da se prevrne, pločice otpadaju sa zidova i prozorska stakla se lome.

Japanska meteorološka agencija je isprva saopštila da se očekuje cunami od tri metra u prefekturama Hokaido, Aomori i Ivate, ali je visina bila značajno manja – od 20 do 70 centimetara, pa je upozorenje ublaženo na nivo „saveta za oprez“.

Epicentar zemljotresa je bio 80 kilometara od prefekture Aomori na severoistoku Japana, a žarište 54 kilometra ispod površine tla, dodala je agencija.

Japanska meteorološka agencija je upozorila na moguće naknadne zemljotrese narednih dana koji bi takođe mogli da budu jaki.

Japan spada među zemlje najizoloženije udarima zemljotresa za koje je se pripremio izgradnjom solidnih zgrada i drugih objekata po strogim propisima, a stanovništvo se od malih nogu temeljno obučava šta treba da radi u takvim prilikama.

Zemljotres je 2011. godine uz prateći cunami na severoistoku Japana ubio 20.000 ljudi i izazvao drugu najveću mirnodopsku nuklearnu katastrofu posle Černobilja, jer jer su gigatnski talasi poplavili nuklearnu centralu Fukušima i teško oštetili njene reaktore.

Zemljotresi magnitude 7,0-7,9 smatraju se „velikim“ i u svetu oštećuju većinu zgrada u epicentralnom području, neke do delimičnog ili potpunog urušavanja. Dobro projektovane strukture će verovatno samo biti oštećene. Osećaju se na velikim udaljenostima, a velika šteta je uglavnom ograničena na 250 kilometara od epicentra. Godišnje se u svetu dogodi 10 do 20 zemljotresa te magnitude.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com