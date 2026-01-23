Japanska premijerka raspustila donji dom parlamenta, inflacija u centru pažnje

To raspuštanje, o kojem je odlučila Sanae Takaiči, koja je u oktobru postala prva žena na čelu vlade u Japanu, otvara put prevremenim parlamentarnim izborima.
Ultranacionalistička liderka računa na svoje jake ankete kako bi povećala rejting svoje desničarske Liberalno-demokratske partije, jer vladajuća koalicija ima samo tesnu većinu u parlamentu.
Izbori su se fokusirali na ekonomiju u zemlji koju dugo muči deflacija, ali koja se sada već tri i po godine bori sa rastućim troškovima života i hronično slabim jenom koji čini uvoznu robu skupljom.
Neposredno pre raspuštanja parlamenta, zvanični podaci su pokazali usporavanje inflacije na 2,4 odsto u odnosu na prethodnu godinu u decembru i ispod tri odsto u novembru.
To usporavanje se uglavnom pripisuje subvencijama za energiju dodeljenim u decembru, dok cene hrane nastavljaju da rastu, a cene pirinča su skočile za dodatnih 34 odsto u odnosu na prethodnu godinu.
Cena pirinča se više nego udvostručila do sredine 2025. godine.
Nezadovoljstvo javnosti zbog inflacije u velikoj meri je doprinelo padu Šigerua Išibe, prethodnika Sanae Takaičija.
Želeći da umiri javnost, centralna banka je u novembru predstavila paket stimulativnih mera od 117 milijardi evra kako bi se obezbedila pomoć domaćinstvima i preduzećima, uključujući subvencije i grantove.
Banka Japana, koja je od početka 2024. godine zaoštravala monetarnu politiku kako bi obuzdala inflaciju, podigla je svoju ključnu kamatnu stopu u decembru na najviši nivo u poslednjih 30 godina.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com