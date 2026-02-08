Japanska premijerka Sanae Takaiči se nada velikoj pobedi na današnjim prevremenim izborima

Birališta su otvorena danas za parlamentarne izbore u Japanu a premijerka Sanae Takaiči se nada da će njena partija koja je u teškoćama ostvariti dovoljno veliku pobedu da može da sprovede ambicioznu političku agendu.

Takaiči je jako popularna ali vladajuća Liberalno demokratska partija, (LDP) koja je vladala Japanom većim delom poslednjih sedam decenija je u teškoćama zbog raznih skandala.

Takaiči je sazvala prevremene izbore posle samo tri meseca na dužnosti nadajući se da će iskoristiti svoju popularnost pre nego što ona izbledi da bi poboljšala podršku stranki.

Ona hoće da ostvari napredak na desničarskoj agendi čiji cilj je jačanje japanske privrede i vojnih kapaciteta dok rastu tenzije sa Kinom. Ona takođe hoće da razvija veze sa svojim ključnim saveznikom SAD i ponekad nepredvidivim predsednikom Donaldom Trampom.

Ultrakonzervativna Takaiči, koja je preuzela dužnost u oktobru kao prva žena na mestu premijera u Japanu, obećala je da će „raditi, raditi, raditi“, a njen stil viđen istovremeno kao razigran i tvrd naišao je na odjek među mlađim pristalicama.

Najnovije ankete ukazuju da će LDP ostvariti ubedljivu pobedu u donjem domu parlamenta. Opozicija uprkos formiranju novog centrističkog saveza i rastuće krajnja desnica se smatraju suviše rascepkanim da prestavlja pravi izazov.

TAkaiči računa na to da će njena stranka LDP zajedno sa svojim novim partnerom Japanskom inovacionom partijomi (JIP), osvojiti većinu u donjem, moćnijem domu parlamenta od 465 mesta.

Nedavne ankete vodećih japanskih listova ukazuju na mogućnost da bi Takaičina partija mogla da osvoji prostu većinu sama dok bi njena koalicija mogla da dobije čak 300 mesta, što je veliki skok od tanke većine koju je partija držala od izbornog gubitka 2024.

Ona je najavila da će podneti ostavku ako LDP ne osvoji većinu.

Velika pobeda Takaičine koalicije bi mogla da znači znatan pomak na desno u japansoj bezbednosnoj, imigracionoj politici kao i drugim politikama, a lider desničarske JIP Hiorfumi Jošimura rekao je da će njegova stranka služiti kao „akcelerator“.

(Beta)

