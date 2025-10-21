Japanski parlament izabrao Sanae Takaiči za prvu ženu na čelu vlade zemlje

Japanski parlament izabrao je danas ultrakonzervativnu Sanae Takaiči za prvu premijerku u zemlji, dan pošto je njena stranka sklopila koalicioni sporazum sa novim partnerom koji će, kako se očekuje, vladajući blok skrenuti dalje na desno.

Takaiči će zameniti Šigeru Išibu i prekinuti tromesečni politički vakum i svađe nastale posle katastrofalnog izbornog gubitka Liberalno demokratske stranke (LDP) u julu.

Išiba koji je bio premijer samo godinu dana podneo je ostavku sa svojim kabinetom ranije tokom dana čime je otvoren put za njegovu naslednicu.

LDP-ov savez sa desničarskoj Japanskom inovacionom partijom sa sedištem u Osaki, ili Išin no Kai, osigurao je njen dolazak na mesto premijera pošto opozicija nije ujedinjena.

Takaičin savez još nema većinu u oba doma parlament i biće mu potrebno pirvlačenje drugiho opozicionih grupa za usvajanje bilo kakvih zakona, što je rizik zbog koga bi njena vlada mogla da bude nestabilna ili kratkog veka.

„Politička stabilnost je sada od suštinskog značaja“, rekla je Takaiči u ponedeljak na ceremoniji potpisivanja sa liderom JIP-a guvernerom Osake Horofumijem Jošimurom.

„Bez stabilnosti ne možemo promovisati mere za jaku ekonomiju ili diplomatiju“, rekla je ona.

Dve stranke potpisale su koalicioni sporazum zasnovanom na politikama kojma se ističu Takaičini tvrdi i nacionalistički stavovi.

Njihov dogovor postignut je u poslednjem trenutku pošto su Liberalne demokrate izgubile dugogodišnjeg partnera, Komeito koji ima blaži i centrističkiji stav. Prekid između te dve stranke pretio je da dovede do promene vlasti za LDP koja je vladala Japanom gotovo bez prekida decenijama.

Kasnije danas Takaiči (64) će predstaviti kabinet sa brojnim saveznicima Tara Asoa, najuticajnijeg u LDP-u i drugim koji su je podržali u glasanju za vođstvo.

Iz partije JIP neće biti ministarskih mesta u Takaičinoj vladi dok ta stranka nije uverena o svom partnerstvu sa LDP-om, rekao je šef te stranke Jošimura.

Iako je prva žena koja služi kao premijer Japana ona se ne žuri da promoviđe rodnu ravnopravnost ili diverzitet, piše AP.

Ona je među japanskim političarima koji su kočili mere za napredovanje žena. Podržava samo muško nasleđe carske porodice i protivnik je istopolnih brakova i dozvolu odvojenih prezimena za venčane parove.

Ona je štićenica ubijenog bivšeg premijera Šinza Abveka i očekuje se da će slediti njegovu politiku uključujući jaču vojsku i privredu kao i reviziju japanskog pacifističkog ustava. Sa slabom vlašću nije jasno koliko će ona moći da ostvari.

(Beta)

