Jasmina Mirović Vukadinović: Većinsko raspoloženje Kuljana je za listu broj tri

Nosilac liste "Glas mladih opštine Kula" Jasmina Mirović Vukadinović izjavila je danas da je većinsko raspoloženje stanovnika Kule za listu koja će na glasačkom listiću biti pod brojem tri, i da će 29. marta u toj opštini doći do promene vlasti.

Mirović Vukadinović je agenciji Beta kazala da su Kuljani prozreli formiranje fantomskih lista sa sličnim imenom i da je jedina opoziciona lista „Glas mladih opštine Kula“.

„Kuljani znaju da na izborima treba zaokružiti broj tri, jer smo mi jedina opoziciona lista. Na našoj listi se nalazi 37 kandidata za odbornike, među kojima ima studenata, poljoprivrednika, prosvetnih i zdravstvenih radnika, privrednika… Mi svaki dan obilazimo naše sugrađane, prezentujemo program i nailazimo na veliku i iskrenu podršku. Nema sumnje da većina građana Kule želi promene i nadamo se čistoj pobedi“, rekla je.

Komentarišući kampanju liste „Aleksandar Vučić-Kula, naša porodica“, Mirović Vukadinović je kazala da „oni ne zavređuju našu pažnju“.

„Od samog početka izborne kampanje postoje pritisci na birače od strane vlasti, ali to sigurno na nas neće uticati. Mi smo zacrtali ciljeve, idemo do kraja i ne može ništa da nas pokoleba“, naglasila je.

Sva biračka mesta će biti pokrivena kontrolorima i posmatračima, dodala je, „i u tome imamo dobru saradnju s opozicionim strankama“.

„Odlično smo organizovani i spremni za sam dan izbora, da se odbrani volja građana“, kazala je.

Na pitanje Bete koji su najveći problemi s kojima se suočavaju stanovnici Kule, Mirović Vukadinović je navela nedostatak vode za piće, lošu primarnu zdravstvenu zaštitu, nepotizam i nenamensko trošenje novca iz opštinskog budžeta.

„Nepojmljivo je da u 21 veku opština s 34.000 stanovnika nema vodu za piće. Vlast Srpske napredne stranke (SNS) u prethodnom periodu nije ni pokušala da se taj problem reši iako se iz opštinskog budžeta troši ogroman novac bez ikakve kontrole. Nijedan dinar nije investiran u zamenu vodovodnih cevi“, navela je.

U nijednom selu ne postoji adekvatna ambulanta, dodala je, nema pedijatara, službe hitne pomoći, laboratorija…

Svi pacijenti, kazala je, usmereni su na bolnice u Somboru i Vrbasu.

„I privreda je uništena. Na primer, Crvenka je nekada bila poznata po razvijenoj privredi i sportskim klubovima. Danas od toga ništa nema, a varoš liči na napuštenu mahalu. Imamo bazen olimpijskih razmera koji je potpuno zapušten i trošan“, navela je.

„Mnogo mladih ljudi je otišlo iz Kule, jer nisu mogli da se zaposle bez članske karte SNS-a. Naš cilj je da mladi ostanu u svojoj opštini, da mogu da rade i formiraju svoje porodice. Primarno je da dobijemo vodu za piće i podignemo nivo primarne zdravstvene zaštite“, rekla je Mirović Vukadinović.

Ona je naglasila da će u nedelju 22. marta u Kuli biti održan veliki skup koji organizuje lista „Glas mladih opštine Kula“, a na kome se očekuje dolazak građana iz svih delova Vojvodine.

(Beta)

