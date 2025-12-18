Jasna Vojnić (HNV): Hrvati u Srbiji i Srbi u Hrvatskoj su most između dve države

Predsednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji (HNV) Jasna Vojnić izjavila je da su Hrvati u Srbiji, kao i Srbi u Hrvatskoj, most između dve države.

Ona je navela da HNV danas svojim radom doprinosi ne samo Hrvatima u Srbiji, već i razvoju lokalnih sredina u celoj zemlji, pa i srpskog društva u celini.

Vojnić je dodala da će hrvatskoj zajednici u Srbiji biti dobro „ako i samo ako je dobro svim građanima Srbije“ i da Srbi i Hrvati samo zajedno i ravnopravno mogu ići ka boljoj budućnosti unutar evropske zajednice.

Rekla je da su 2025. Hrvati u Srbiji nažalost morali da previše puta podignu glas, između ostalog i zbog govora mržnje.

Navela je da je hrvatska zajednica u Srbiji dugo upozoravala da se godinama izjednačavaju reči „Hrvat“ i „ustaša“ i da upotreba reči „ustaša“ kao etiketa za političke protivnike, bilo da su političari, studenti ili drugi, u isto vreme predstavlja i poruku Hrvatima u Srbiji, što predstavlja opasnu normalizaciju mržnje.

Vojnić je rekla da „Hrtkovci nisu samo priča iz prošlosti“, već „rana koja još nije zacelila“ i da u Srbiji još uvek nema mesta za sećanja na progon građana Srbije iz redova hrvatske zajednice.

Nasuprot tome, u Hrtkovcima postoji kuća Vojislava Šešelja u kojoj se organizuju veselja, rekla je Vojnić i dodala da je to ponižavanje i da to nije put u budućnost.

„Ogromna većina građana Republike Srbije ne živi u mržnji“, rekla je Vojnić, dodajući da HNV kritikuje politiku i zlonamerne pojedince, a ne narod, jer narod su i Srbi i Hrvati.

U vezi sa problemom vrtića u Tavankutu, ona je navela da je zbog pitanja jezika nastave vrtić i dalje zatvoren.

Vojnić je pozdravila aktivno uključivanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava i ministra spoljnih poslova u hitno rešavanje problema.

„To bi mogao biti primer kako institucije treba da reaguju“, rekla je Vojnić i dodala da ako se jednom detetu može uzeti pravo na jezik, sutra se bilo kome može oduzeti bilo šta.

Skupština grada Subotice ranije ove godine usvojila je Odluku o mreži predškolskih ustanova, prema kojoj rad u vrtiću „Anđeli čuvari“ u Tavankutu kod Subotice treba da se odvija i na srpskom i hrvatskom, dok je Odlukom iz 2023. bilo predviđeno da se odvija samo na hrvatskom, koji ima status službenog jezika.

Vrtić je u potpunosti opremljen sredstvima Hrvatske.

Predsednica HNV je rekla da Veće traži da se stanje vrati kako je predviđeno ranijom odlukom.

Vojnić, rođena Subotičanka, koja je i zastupnica u hrvatskom Saboru, dodala je da je jedina državljanka Srbije koja učestvuje u radu parlamenta zemlje članice EU.

„Mi nikada nismo i nikada nećemo tražiti konflikt“, rekla je ona i dodala da kada se Hrvatska koristi kao stalni spoljni krivac, to ne jača Srbiju, već je slabi.

Dodala je da ako postoji neki problem, on treba da se iznese kroz institucije, činjenice i dokaze, da optužbe bez dokaza nisu politika već „drama“ i to često „opasna drama“, čiju cenu najčešće manjine sa obe strane granice.

„Ne želimo rušiti odnose, želimo normalizovati odnose“, rekla je Vojnić.

(Beta)

