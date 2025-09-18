Javna debata u Beogradu: Srbija se odmiče od Evrope

Srbija se sve više odmiče od Evrope zbog poteza njene vlasti, a za to je delom odgovorna i Evropska unija (EU), koja je tokom pregovora o članstvu dozvolila da ta zemlja nazaduje u demokratiji i slobodi medija, ocenili su danas u Beogradu učesnici javne debate o evrointegracijama Srbije.

Na javnoj debati „Evropski čas Srbije – Izgubljeno vreme ili nova prilika?“, u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji, generalni sekretar Evropske demokratske partije Sandro Goci rekao je da je „izuzteno zabrinut“ zbog onoga što vidi u Srbiji – urušavanja vladavine prava i slobode medija, i napada na studente.

On je, međutim, naveo da „još nije prekasno“ da se stvari u Srbiji isprave uz adekvatan angažman Evropske unije (EU).

Na panelu u Evropskoj kući, Goci je rekao da je Srbija „daleko od poštovanja“ osnovnih evropske vrednosti i da je nedavna dešavanja „veoma odmiču“ od evropskog puta.

„Srbija se odmiče od Evrope, ali mi stojimo uz Srbiju. U Briselu ne postoje neki zli ljudi koji su protiv Srbije, već nju od EU udaljavaju potezi i izjave njenih najviših zvaničnika. Ne dozvolite da vam prodaju priču da EU ne želi da primi Srbiju“, naveo je Goci.

Goci je rekao da je neprihvatljiv odnos vlasti prema mirnim demonstrantima u Srbiji i naveo da je neophodno da iz pritvora budu pušteni svi uhapšeni studenti.

„To je zapravo lakmus test koji pokazuje da li je srpska vlast opredeljena za put ka EU“, kazao je Goci, lider Evropskih demokrata, čiji poslanici u Evropskom parlamentu pripadaju liberalnoj grupi Obnovimo Evropu.

Naveo je da EU želi da se u Srbiji uspostavi demokratski dijalog i da vlast i opozicija stvore uslove za slobodne i poštene izbore.

Nedavno vređanje evroposlanika zelenih od predsednika Aleksandra Vučića i predsednice Skupštine Ane Brnabić nazavo je neprihvatljivim, navodeći da „to nije poruka pluralizma i poštovanja“.

Povodom odlaska Vučića na vojne parade u Moskvi i Pekingu, čiji su domaćini bili lideri Rusije i Kine, Vladimir Putin i Si Đinping, Goci je rekao da to „nije nešto što se očekuje od zemlje koja je kandidat za članstvo u EU“.

Dodao je da je Vučić, ako sledi premijere Mađarske i Slovačke, Roberta Fica i Viktora Orbana – „na pogrešnom putu“.

„Nadamo se da će Srbija postati članica EU jer Evropa bez Srbije nije Evropa u potpunosti. Srbija je važna i zato sam veoma zabrinut zbog dešavanja. Srpski narod zaslužuje bolje i više“, rekao je generalni sekretar Evropskih demokrata.

Koordinatorka Nacionalnog konventa o EU Bojana Selaković rekla je da Srbija pre svega treba da donese odluku da li želi u EU ili ne.

Selaković je kazala da je Srbija jedinstven slučaj jer je u svim zemljama koje su joj slične postojao konsenzus o spoljnopolitičkom kursu i ulasku u EU.

„Od otvaranja prvih poglavlja u pregovorima sa EU, nivo podrške Uniji u Srbiji se rapidno smanjio“, navela je Selaković i dodala da odgovornost za to delimično leži i na EU, ali da je mnogo veća odgovornost vlasti Srbije.

Urednik portala Juropien Vestern Bolkans (European Western Balkans) Nemanja Štiplija ocenio je da u Srbiji ne postoji politička volja za sprovođenje reformi, jer je vlast zadovoljna time da Srbija bude na evropskom putu, a da nikad ne uđe u EU.

Štiplija je kazao da za spor napredak Srbije ka EU deo krivice snose i evropske institucije i neke članice Unije, a ponajviše Evropska narodna partija (EPP) koja je dugo „zatvarala oči“ pred dešavanjima u Srbiji, pre svega po pitanju stanja demokratije i stanja u medijima.

Naveo je da je posle naglog rasta interesovanja EU za proširenje na Zapadni Balkan, koje je posledica ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, Srbija „ostala van svih procesa“, za razliku od drugih zemalja Zapadnog Balkana, pre svega Crne Gore i Albanije.

„Postavlja se pitanje kako je Srbija za vreme pregovora sa EU uopšte mogla da nazaduje u stanju demokratije i slobode medija“, kazao je Štiplija.

Predsednica Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji Katarina Bogićević rekla je da mladi u Srbiji znaju da razlog za spor put ka EU nije pitanje Kosova, već stanje demokratije i vladavine prava u zemlji.

Bogićević je kazala i da mladi ne doživljavaju EU kao kredibilnog aktera zato što je ona u njihovim očima „pala na ispitu“ odbrane svojih osnovnih vrednosti u Srbiji.

„Mladi u Srbiji danas teško praštaju saučesništvo, licemerje i tromost u reagovanju“, navela je Bogićević, aludirajući na raskorak između normativnog okvira i političke prakse Unije i na podršku njenih čelnika vlasti Aleksandra Vučića.

Predstavnica studenata Fakulteta političkih nauka u Beogradu Mila Jovanović rekla je da će ona i njene kolege nastaviti da se bore za demokratiju i vladavinu prava, navodeći da Evropska komisija „nije adekvatno odgovorila na poteze autoritarne srpske vlasti“.

Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Dragana Đurica rekla je da bi proširenje EU moralo da bude i moralni projekat.

„Od EU se očekuje da jasno stane uz građane Srbije i njihova prava, a ne samo uz političke elite. EU mora jasno da pokaže da se napredak nagrađuje, a da se njegov izostanak kažnjava“, kazala je Đurica.

(Beta)

