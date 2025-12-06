Jedan 88-godišnji kasir prodavnice u SAD dobio 1,7 miliona dolara zahvaljujući pomoći Australijanca

Sem Vajdenhofer (22) koristi svoje moćne platforme da širi ljubaznost i pomaže novcem tokom posete Sjedinjenim Državama.
Pre dve nedelje sreo je Bambasa u prodavnici Mejer u Brajtonu, u jugoistočnom Mičigenu, i snimio je TikTok video za svojih 7,7 miliona pratilaca u kojem taj penzioner Dženeral motorsa objašnjava zašto i dalje radi dok se približava 90. godini.
„Nemam dovoljno prihoda“, rekao je u videu Bambas čija supruga Džoan je umrla 2018. godine.
Vajdenhofer je pokrenuo onlajn kampanju GoFundMe, pozivajući ljude da pomognu Bambasu.
„Njegova priča je oštar podsetnik da previše naših starijih ima neverovatne izazove samo da bi preživeli“, rekao je Vajdenhofer, koji je iz Melburna, Australija, koji, računajući i druge društvene mreže, ima više od 10 miliona pratilaca.
Odziv je bio zapanjujući: Više od 15.000 ljudi je dalo od po 10 do 10.000 dolara.
Bambas je rekao novinarima da je sa 82 godine, iako u penziji, počeo da radi u Majeru, velikoj prodavnici namirnica, odeće i druge robe.
„Razgovor sa svima koji su prolazili kroz moj red na blagajni mi je pomogao da ne postanem očajan posle smrti supruge“, rekao je Bambas.
Bambas ima dug od 225.000 dolara, ali će neočekivanim prihodom moći da ga otplati, a tek će odlučiti kako da potrošiti ostatak novca.
Rekao je da želi da otputuje da poseti brata i da ponovo počne da igra golf.
Što se tiče posla, još ne napušta mesto kasira: „Verovatno ću raditi još mesec ili dva“, rekao je on.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com