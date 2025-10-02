Jedna od dvoje povređenih demonstranata na protestu u Čačku ogradila se od navoda medija

Jedna od dvoje demonstranata, povređenih na protestu u Čačku pre četiri dana, Tatjana Dizdar saopštila da nije tačno da je povređena zajedno sa pretučenim mladićem, već da se fizički napad na nju dogodio na drugoj lokaciji, zbog verbalnog sukoba sa pristalicom Srspke napedne stranke (SNS).

To je njeno prvo oglašavanje, putem saopštenja, posle tog protesta .

„Ograđujem se od svih navoda, kako režimskih tako i slobodnih medija, da sam 28. septembra imala bilo kakav kontakt sa ljudima koji su uhapšeni i koji su, prema navodima, učestvovali u premlaćivanju jednog mladića“, navela je Dizdar.

Ona je dodala da nisu tačni navodi koji su objavljenu u pojedniim režimskim medijima da je „jurila pristalice SNS-a“, ali da nisu tačne ni informacije objavljene u pojedinim nezavisnim medijima da su je napali „batinaši sa motkama“.

„To nije istina, i ne želim da moje svedočenje bude upodobljeno lažima, pa makar i u borbi protiv režima. U tom slučaju ne bih se razlikovala od režimskih medija, koji već godinama grade lažnu sliku stvarnosti“, navodi se u saopštenju.

Dizdar je istakla da zahteva da se njeno radno mesto ne dovodi u vezu sa tim događajem i da se „ne kalja“ ustanova u kojoj radi, jer, kako je ukazala, „ona nema veze sa njenim privatnim stavovima i delovanjem van posla“.

Dvoje demonstranata povređeno je na protestu u Čačku koji su istovremeno održali pristalice SNS i građani koji su protiv njih.

Jednog mladića su pretukli maskirani muškarci sa palicama, a Dizdar nije navela kakve su njene povrede.

Policija se nije oglasila zvaničnim saopštenjem o tom događaju, a prema nezvaničnim inforamcijama, koje su objavili pojedini lokalni mediji i udružena čačanska opozicija na koferenciji za novinare, uhapšena su četvorica muškaraca zbog napada koji se dogodio na protestu u nedelju u Čačku.

(Beta)

