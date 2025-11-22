Jedna osoba poginula u novom izraelskom napadu na jugu Libana

Jedna osoba je poginula danas u izraelskom udaru na jugu Libana, izvršenom i pored toga što je na snazi primirje između Izraela i islamističkog libanskog pokreta Hezbolah, saopštilo je libansko ministarstvo zdravlja.

U „neprijateljskom izraelskom udaru“ na vozilo u gradu Zavtar el Šarkijeh, na jugu Libana poginula je jedna osoba, saopštilo je ministarstvo.

Prema zvaničnoj libanskoj agenciji za novinare ANI žrtva je identifikovana kao Kamel Reda Krnabaš koji je vozio svoje vozilo kada je pogođeno.

Malo dalje na jugu Libana u Lakri, u udaru granate koju je lansirao izraelski dron povređeno je pet osoba, navodi se u saopštenju ministarstva.

Izraelska vojska za sada nije reagovala na ove informacije.

Izraelska vojska je govoreći o udaru sprovedenom juče u Frunu na jugu Libana saopštila da je ubila „teroristu Hezbolaha“, koji je prema vojsci sprovodio „terorističke napade“ na Izrael i njegove snage.

Libansko ministarstvo zdravlja potvrdilo je juče da je u izraelskom napadu ubijena jedna osoba u Frunu.

Izrael je nedavno pojačao svoje napade na jugu Libana tvrdeći da cilja grupu koju podržava Iran, a koju optužuje da se ponovo naoružava u kršenju primirja koje je stupilo na snagu na izraelskoj severnoj granici u novembru 2024. godine.

Libanske vlasti redovno optužuju Izrael da krši to primirje time što nastavlja napade na libanskoj teritoriji i što i dalje okupira pet strateških tačaka na jugu Libana.

Prema libanskom ministarstvu zdravlja više od 330 ljudi ubijeno je u Libanu a 945 je povređeno od kada je primirje stupilo na snagu.

U izraelskom udaru u utorak na palestinski izbeglički kamp Ain el Elue, na jugu Libana ubijeno je 13 ljudi. Izrael je rekao da se radi o „teroristima“ islamističke palestinske organizacije Hamas, saveznice Hezbolaha.

Izraelska vojska „sprovodi operacije protiv instalacija Hamasa u Libanu i nastavlja da vodi operacije protiv terorista Hamasa gde god da deluju“, saopštila je tada izraelska vojska.

Sjedinjene Države pokušavaju da izvrše pritisak na libansku vladu da primora Hezbolah da preda oružje u skladu sa sporazumom o primirju, što ta grupa za sada odbija da uradi.

(Beta)

