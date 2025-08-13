Jelena Pavlović: Umesto da raspiše izbore, Vučić postavlja betonske barikade u centru Beograda

Narodna poslanica i advokatica Jelena Pavlović izjavila je danas da postavljanje betonskih pregrada ispred Doma Narodne skupštine ima za cilj da se taj prostor drži pod stalnom opsadom i da se pokaže da država ne pripada svim građanima, već samo lojalistima Srpske napredne stranke (SNS).

Na pitanje Bete zbog čega predsednik Srbije Aleksandar Vučić postavlja betonske barikade u centru Beograda, Pavlović je kazala da u funkcionalnoj pravnoj državi prvo bi se postavilo pitanje koja lica, iz kojih razloga i po čijem nalogu već mesecima fizički blokiraju prilaz Narodnoj Skupštini, Predsedništvu i nekada Dvorskom, a kasnije Pionirskom parku koji se danas popularno naziva Ćaćilendom.

„U našoj zajednici, koja nije niti fukcionalna, niti pravna, a više nije ni država, više se ne postavljaju takva pitanja jer je opšte poznato da svi nalozi dolaze samo s jednog mesta – od predsednika Republike Srbije, koji nema hrabrosti da raspiše vanredne parlamentarne izbore i na taj način okonča društveno političku krizu koja traje 10 meseci. Umesto raspisivanja izbora, kao jedinog mirnog načina izlaska iz krize, on nesporno traži izlaz u izazivanju netrpeljivosti, mržnje i podsticanju građana na sukobe, a takvi pokušaji traju mesecima, dok utvrđenje ispred Narodne Skupštine, koje se sada dodatno ojačava betonskim pregradama, ima za cilj da drži prostor pod stalnom opsadom i dokazuje da država ne pripada svim građanima, već da pripada samo SNS lojalistima“, ocenila je Pavlović, koja je samostalna poslanica u Skupštini Srbije.

Prema njenim rečima, ne postoji niti jedan racionalan razlog za opsadu Narodne Skupštine, niti će dužina trajanja opsade imati bilo kakvog uticaja na budući saziv Narodne Skupštine.

„Ojačavanje utvrđenja betonskim barikadama krajnje je aspurdno, osim što iritira sve stanovnike i posetioce grada Beograda. Vrlo je verovatno da se Aleksandar Vučić nada da će raspirivanje netrpeljivosti i govora mržnje dati efekte i izazvati nerede, te i težnje nekih da fizički uđu u prostor Narodne Skupštine ili Predsedništva, ali iskreno verujem da građani prepoznaju takve namere i da neće podleći provokacijama. Vlast u Srbiji treba da se menja isključivo mirnim putem, na izborima, uz poštovanje volje birača i strogo kažnjavanje počinioca krivičnih dela u vezi izbornih radnji“, rekla je Pavlović.

Ministar policije Ivica Dačić nije odgovorio na pitanja novinara Bete o svrsi postavljanja betonskih barikada na Trgu Nikole Pašića.

Dačić nije odgovorio ni na pitanja po čijem nalogu su juče postavljene betonske barikade i da li je MUP dao saglasnost.

(Beta)

