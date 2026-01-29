Jelić (Monarhisti): Teško zamislivo da u decembru budu i parlamentarni i predsednički izbori

Kopredsednik Pokreta za Kraljevinu Srbije – Monarhisti Vladimir Jelić izjavio je danas da očekuje vanredne parlamentarne izbore u decembru, navodeći da mu je teško zamislivo da „onaj što krši Ustav i odlučuje o svemu“ riskira sa kasnijim datumom i zajedničkom održavanju parlamentarnih i predsedničkih izbora, „kada će njegov kandidat sigurno izgubiti u drugom krugu“.

Jelić je za portal Simptom, komentarišući najave da bi izbori mogli da budu održani krajem ove, ili na proleće sledeće sledeće godine, rekao da pre veruje da će aktuelni režim ići na „ziherašku varijantu“, izbegavajući scenario već viđenih političkih preokreta, poput onog iz 2012. godine kada je Tomislav Nikolić pobedio u trci za predsednika, a ti izbori bili održani zajedno sa parlamentarnim.

Na pitanje o mogućem pomeranju termina raspisivanja izbora unapred usled napetosti u zemlji i trajuće političke krize, Jelić je ocenio da predsednik Srbije Aleksandar Vučić vlada „diktatorski“, zbog čega bilo kakvi pritisci gotovo da ne mogu uroditi plodom.

„Nikakvi pritisci neće naterati diktatora da raspiše izbore pre kraja godine jer zna da bi na njima izgubio. Uostalom, za njega to nisu obični izbori, već pitanje političkog života i smrti, pitanje slobode i gubitka imovine“, naveo je Jelić.

Govoreći o koaliciji NADA, koju Monarhisti čine zajedno sa Novom Demokratskom strankom Srbije (Novi DSS), Jelić je naveo da će ta koalicija ostati do kraja principijelna i da će zahtevati od potencijalnih partnera sa desnice „da se svi obavežemo da ni pod kojim uslovima ni okolnostima nema saradnje sa diktatorskim, kriminalnim i veleizdajničkim režimom Aleksandra Vučića“.

Potvrđujući tezu i drugog lidera koalicije NADA, predsednika Novog DSS Miloša Jovanovića o „autentičnoj desnici“, on je kazao da će „taj i takav režim posle izbora rušiti sa onima koje narod odredi na izborima i kome da svoje poverenje“.

„To konkretno znači da ćemo sarađivati na tome sa ostatkom opozicije i studentskom listom. Većeg zla i veće štetočine po srpski narod i državu nema od ove vlasti“, smatra Jelić.

(Beta)

