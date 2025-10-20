Jelić (POKS): Dačić ponizio sve profesionalce u policiji

Vladimir Jelić koji predvodi Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) danas je izjavio da je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ponizio sve profesionalce u policiji jer je rekao da je moguće da je pad nadstrešnice u Novom Sadu „teroristički akt“.

„Ministar Dačić je ovom izjavom ponizio sve profesionalce u policiji i bezbednosnim službama, žrtvujući istinu radi sitne političke koristi po nalogu svog gospodara Aleksandra Vučića“, rekao je Jelić, a POKS preneo u saopštenju.

Jelić je dodao da je „čovek koji je bio vlast kod Slobodana Miloševića, manjinski podržavao Vojislava Koštunicu i bio najverniji saveznik i Borisu Tadiću i Aleksandru Vučiću, odavno izgubio svaki kredibilitet i poverenje građana“.

(Beta)

