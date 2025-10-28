Jelić (POKS): Kičma interneta u Srbiji postala vlasništvo Britanaca

Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) na čijem je čelu Vladimir Jelić danas je ocenio da je posledica nemara i neodgovornosti vlasti to što su magistralna optička infrastruktura u dužini od 860 kilometara, kao i 15 mrežnih čvorišta širom Srbije, postali vlasništvo britanske kompanije.

„Vlada Srbije je morala odavno da ovu mrežnu infrastrukturu, poznatu kao kičmu interneta u Srbiji“, proglasi nacionalnim dobrom, poput frekvencija za emitovanje“, naveo je Jelić u saopštenju.

Istakao da predaja takvog resura, u trećoj deceniji 21. veka, u ruke stranih kompanija, predstavlja „direktno ugrožavanje nacionalne bezbednosti“.

Jelić je ukazao da je i prodaja 17 hiljada hektara obradive zemlje PKB-a Arapima bila primer iste politike ustupanja strateških resursa strancima, a sada se, kako je naveo, ta praksa prenosi i na digitalnu sferu.

(Beta)

