Jelić (POKS): Ministarstvo sedam meseci odbija da ispiše Mihailovića iz registra zastupnika stranke

Lider Pokreta obnove Kraljevine Srbije (POKS) Vladimir Jelić kazao je da Ministarstvo za državnu upravu sedam meseci odbija da izda rešenje o ispisu Vojislava Mihailovića iz registra zastupnika stranke, iako je zakonski rok za to 30 dana.

„Resorno ministarstvo ne izdaje rešenje kojim odbija naš zahtev, sa obzirom na to da je izborna skupština bila legalna, ali ga ni ne prihvata, već je odlučilo da krši zakon i ćuti“, rekao je Jelić za list „Politika“.

Dodao je da očekuje da ćestranke iz pokreta „Monarhisti“ zajedno sa Novom demokratskom strankom Srbije biti deo koalicije „Nada“ i da će zajedno biti na izbornoj listi.

(Beta)

