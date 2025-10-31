Jelić (POKS): Najava rušenja visokog obrazovanja pokazatelj je potpune nemoći vlasti

Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) koji predvodi Vladimir Jelić najoštrije je danas kritikovao izjavu funkcionerke vladajuće Srpske napredne stranke Sandre Božić da visoko obrazovanje u Srbiji treba „srušiti do temelja“.

On je ocenio da je reč o skandaloznom i opasnom stavu koji, kako je kazao, „razotkriva suštinu režima – uništavanje svega što nije pod njihovom apsolutnom kontrolom“.

„Namera režima da uništi državne univerzitete izraz je vrhunske nemoći i patologije vlasti koja želi da zatre sve što predstavlja autonomiju, znanje i kritičku misao“, poručio je Jelić.

On je kazao da ovo nije usamljen slučaj, već da su, kako je rekao, slične izjave već davali i drugi visoki funkcioneri SNS, među kojima i Miloš Vučević i Vladimir Đukanović.

„U normalnom društvu ovakve reči bi bile povod za momentalnu smenu sa svih javnih funkcija i političku diskvalifikaciju. U Srbiji, međutim, one postaju zvanična politika režima ogrezlog u korupciju i strah od pravde“, izjavio je predsednik POKS.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com