Jelić (POKS): Nedopustivi pritisci na mitropolita žičkog Justina

Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS), koji predvodi Vladimir Jelić je saopštio danas da je patrijarh Porfirije uputio „preteće pismo“ mitropolitu žičkom Justinu i da je najavljen dolazak crkvene komisije koja bi trebalo da utvrdi razloge za njegovu smenu, te je, zato, izrazio duboku zabrinutost.

Jelić je u saopštenju istakao „da je nedopustivo da se ovakvi pritisci vrše na jednog od retkih episkopa koji su“, kako je naveo, „bez političkih kalkulacija, javno stali uz svoj narod“, preneo je POKS.

„Mitropolit Justin uživa veliko poverenje vernika i ugled u narodu, te svaki pokušaj njegovog diskreditovanja ili uklanjanja šalje veoma lošu poruku vernicima i društvu u celini“, kazao je Jelić.

Dodao je da je neophodno očuvati dostojanstvo i jedinstvo Srpske pravoslavne crkve, ali i da se, kako je ukazao, “ moraju jasno razgraničiti duhovna misija Crkve i politički uticaji koji bi mogli ugroziti njen ugled“.

„POKS će se uvek zalagati za slobodu svakog pojedinca da govori istinu i da deluje u skladu sa svojom savešću, bez straha od pritisaka i osvete“, kazao je Jelić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com