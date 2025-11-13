Jelić (POKS): Podneta krivična prijava protiv ministarke Snežane Paunović

Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) koji predvodi Vladimir Jelić podneo je krivičnu prijavu protiv ministarke za državnu upravu i lokalnu samoupravu Snežane Paunović, kao i tužbu Upravnom sudu protiv njenog Ministarstva, zbog, kako su danas naveli, nezakonitog odbijanja da u registar političkih stranaka upiše novo rukovodstvo stranke.

Jelić je na konferenciji za novinare u Beogradu ispred zgrade Ministarstva, kazao da je izborna skupština stranke u junu ove godine „potpuno u skladu sa statutom“, te da je „ogromnom većinom – 65 od 75 odbora – izabran novi predsednik, dok je dotadašnji lider Vojislav Mihailović razrešen funkcije“.

On je optužio Ministarstvo da „u političke svrhe zloupotrebljava svoja ovlašćenja“, jer je, kako tvrdi, već pet meseci odluka skupštine stranke nije upisana u zvanični registar, iako je zakonska obaveza 30 dana.

„Režim Aleksandra Vučića namerno blokira registraciju, jer se nagodio sa Vojislavom Mihailovićem. U zamenu za njegovu podršku, vlast mu omogućava da protivno volji članstva i dalje bude upisan kao zastupnik stranke“, kazao je Jelić.

Prema njegovim rečima, ovo je „sramotan primer“ zloupotrebe državnih institucija u političke svrhe“.

On je simbolično najavio da će ministarki Paunović „uručiti (plastične) lisice kao podsetnik na ono što uskoro čeka sve koji ne poštuju zakon“, te istakao da će POKS nastaviti pravnu borbu do konačne registracije novog rukovodstva.

Predsednik Izvršnog odbora POKS Nenad Tomašević izjavio je da u stranci „ne postoji raskol, već jedinstvo“.

„Stranka je jedinstvena u podršci Vladimiru Jeliću i to je pokazano na skupštini stranke. To potvrđuju tri republička i sva tri pokrajinska poslanika, svi odbornici širom Srbije“, rekao je.

Kazao je da Mihailović nema više ni jednu kancelariju niti odbor, ali, kako je naveo, „ima podršku vlasti koja ga koristi za svoje interese“.

Na konferenciji za novinare je rečeno da je reč o „novom udaru Aleksandra Vučića na opoziciju i pokušaju da se oslabi koalicija NADA“, te da i dalje veruju u nezavisnost dela sudstva i očekuju da će Upravni sud „odlučiti po pravu i pravdi“.

(Beta)

