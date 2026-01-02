Jelić (POKS): Srbiji je potreban domaćin, ideji obnove kraljevine sve više prilaze mladi

Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS), koji predvodi Vladimir Jelić, poručio je da je hitna smena sadašnjeg režima neophodna ali da je za suštinske promene potreban drugačiji oblik vladavine i državnog uređenja tako da Srbija opet ima „domaćina“, napominjući da je monarhija srušena nasilno, protivno volji naroda „kada su se komunisti na sovjetskim tenkovima dočepali vlasti“.

„U Srbiji kao parlamentarnoj monarhiji kralj neće imati vlast već je simbol tradicije, kontinuiteta državnosti i jedinstva naroda. Ali, kao nestranačka ličnost ima i ulogu korektora svake vlasti i garant je poštovanja Ustava i zakona“ rekao je Jelić, kopredsednik saveza „MONARHISTI – Pokret za Kraljevinu Srbiju“, u intervju za agenciju Beta.

Govoreći o mogućnosti obnove monarhije, Jelić je ukazao – „sve više nam prilaze mladi, što daje nadu da će do toga doći, samo je potrebno vreme, strpljenje i trud svih nas koji smo za tu ideju, da u nju ubedimo većinu građana“.

„Mladima su dostupne relevantne informacije i nisu zatrovali poluvekovnom komunističkom propagandom i lažima. Oni vide da su evropske monarhije najuređenije države, sa najboljim životnim standardom, kraljevine – Danska, Holandija, Belgija, Norveška, Švedska, Velika Britanija, Španija, to je i Carevina Japan i mladi hoće da i njihova država bude takva, a ne da moraju da se sele u monarhije“, konstatovao je Jelić.

Prema njegovim rečima, „tradicionalno je najjače uporište monarhista zapadna Srbija i Šumadija, ali bude se i ostali delovi Srbije, naročito oni koji vide koliko je loše posledice ostavila vladavina Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, u istočnoj, južnoj Srbiji i Vojvodini“.

„Tamo je na delu rasprodaja Srbije i njenih resursa, brutalno uništavanje životne sredine otvaranjem rudnika sa zabranjenom, prljavom tehnologijom. Narod postaje svestan da je Srbiji potreban domaćin, jer on ne rasprodaje državu, za razliku od političara, koji i ranije, a naročito sada, mandate upotrebljavaju za ličnu korist. Mandat kralja nije oročen i on se trudi da naslednicima ostavi veću i bolju državu od onoga što je zatekao“, istakao je Jelić.

On je ukazao da je „monarhija srušena na nasilan način 1945.godine izborima sa ‘ćoravim’ kutijama'“, a postupak za ispravljanje tog pravnog nasilja je da se organizuju regularni i pošteni izbori za novu ustavotvornu skupštinu koja bi donela novi ustav Kraljevine Srbije, ako to podrži većina poslanika.

„Drugi način je da se organizuje referendum na kojem bi se građani izjasnili da li su za republiku ili obnovu Kraljevine, ali tek nakon višegodišnje javne rasprave na kojoj se mogu čuti argumenti i za i protiv“, objasnio je Jelić.

„S obzirom da je monarhija srušena na nelegalan način i protivno volji naroda u to vreme, mi monarhisti ne priznajemo takvo stanje i za nas je NJKV Aleksandar II već sada kralj, a posle njega će biti NJKV Princ Naslednik Filip I Karađorđević“, rekao je Jelić.

Na opasku da je nepravedno da neko dobija položaj u društvu samo na osnovu porekla, Jelić je istakao da „biti kralj nije privilegija, nego ogromna obaveza, neki kažu i prokletstvo, jer već rođenjem gubite slobodu da birate sami svoj životni put, nego je on unapred određen“.

„Vrlo često im je dosta sužen i izbor životnog saputnika, jer se očekuje da to bude neko iz kraljevskih porodica koje su bitne za interes države i naroda. Naša dinastija Karađorđević je u rodbinskim i kumovskim vezama sa većinom evropskih kraljevskih porodica i to može biti ogromna prednost za našu državu u spoljnoj politici“, objasnio je Jelić.

On je istakao i da su se formiranjem saveza „MONARHISTI – Pokret za Kraljevinu Srbiju“, „koji čini POKS i deset monarhističkih, ravnogorskih i patriotskih organizacija konačno ujedini monarhisti sa ciljem da otvore suštinsku temu na političkoj pozornici“.

„Neki kažu, hajde da prvo smenimo režim pa ćemo onda otvoriti temu promene oblika vlasti i državnog uređenja. Ali nisu dovoljne samo personalne promene, da samo ode neki pojedinac, kao sad Aleksandar Vučić. Ne želimo promene po sistemu, kako naš narod kaže, ‘sjaši Kurta da uzjaše Murta’, već suštinske“, ukazao je Jelić.

Na pitanje o snazi ovog dela POKS-a, on je uzvratio da „ne postoje nikakvi delovi, već Vojislav Mihailović po svaku cenu pokušava da ostane predsednik stranke, makar bio sam u njoj“.

„U POKS-u koji predvodim su bez izuzetka svi opštinski i gradski odbori koje naša stranka ima, celokupna baza članstva i sigurnih glasača, svi odbornici koje imamo širom Srbije, sva tri pokrajinska poslanika i tri od šest republičkih poslanika. Mihailovića je izborna skupština razrešila sa mesta predsednika ogromnom većinom“, naveo je Jelić.

On je rekao i da „Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ima zakonsku obavezu da u roku od 30 dana odluči o našem zahtevu za upis novog zakonskog zastupnika u registru političkih stranaka, ali ni posle šest meseci od naše izborne skupštine to nisu učinili, nego odugovlače“.

Dodao je da je „na izbornoj skupštini prilikom njegovog izbora za predsednika POKS, javno obećao da ni po koju cenu, i ni pod kojim okolnostima, neće biti saradnje sa diktatorskim i veleizdajničkim režimom Vučića“.

„Ne bih se iznenadio da odluke ne bude do izbora. Time bi režim Mihailoviću omogućio da koristi ime POKS. U tom slučaju na izbore izlazimo sa registrovanom političkom strankom ‘MONARHISTI – Pokret za Kraljevinu Srbiju’, u okviru koalicije NADA, sa našim tradicionalnim koalicionim partnerima iz Nove Demokratske stranke Srbije“, rekao je Jelić.

(Beta)

