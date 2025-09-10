Jelisavčić (NPS): Država nije izmirila dugovanja prema poljoprivrednicima iz prošle godine

Poljoprivrednici u Srbiji ni danas, pet meseci nakon konkursa za subvencije u aprilu, nemaju nikakvu informaciju o tome da li su im sredstva odobrena i da li će ih uopšte dobiti, izjavila je danas predsednica Resornog odbora za poljoprivredu Narodnog pokreta Srbije (NPS), Katarina Jelisavčić.

Ona je podsetila da je za 2025. godinu, država „na papiru“ opredelila 100 milijardi dinara za poljoprivredu, od čega je, prema najavama Ministarstva poljoprivrede, planirano 62 milijarde dinara direktnih subvencija za poljoprivredne proizvođače.

„NPS zahteva hitan odgovor od nadležnih šta je sa isplatama subvencija za poljoprivrednike koje su obećane i da li je agrarni budžet samo mrtvo slovo na papiru, dok zemljoradnici propadaju zbog sušom ‘spaljenih’ njiva“, rekla je Jelisavčić, a saopštila ta stranka.

Umesto jasnih informacija, poljoprivrednici, kako je rekla, svakodnevno nailaze na zatvorena vrata i aroganciju činovnika, a svaki pokušaj da dobiju uvid u status prijava završava se izbacivanjem iz kancelarija.

Prema njenim rečima, u međuvremenu, iz više krajeva Srbije dolaze informacije da su članovi i simpatizeri SNS i SPS već dobili potvrde o odobrenim sredstvima i najave isplata, a ako se te informacije potvrde, to bi, kako je navela, bio još jedan dokaz partijskog raspolaganja državnim resursima.

„Dodatno zabrinjava činjenica da još nije raspisan konkurs za nabavku opreme i mehanizacije za biljnu proizvodnju. Ove mere su ključne za modernizaciju proizvodnje, povećanje prinosa i konkurentnosti domaće poljoprivrede, a država ćuti“, rekla je Jelisavčić.

Dodala je da je još poraznije to što brojni poljoprivrednici, koji su prošle godine investirali u mehanizaciju, kupovali atomizere i drugu opremu uz nadu da će im deo sredstava biti refundiran, još nisu dobili ni dinara subvencija.

Jelisavčić je istakla da je posebno alarmantno što se država potpuno oglušila o posledice razorne suše.

„NPS poziva Ministarstvo poljoprivrede da objavi koliki je budžet za subvencije i sanaciju šteta u 2025. godini, koliko je novca do sada isplaćeno, kome i na osnovu kojih kriterijuma, zašto još nije raspisan konkurs za nabavku opreme i mehanizacije, kada će biti isplaćene subvencije za poljoprivrednike koji su prošle godine kupovali mehanizaciju, kao i ko će i kada odgovarati za ignorisanje posledica suše“, rekla je Jelisavčić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com