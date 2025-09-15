Jelisavčić (NPS): Poljoprivrednicima ugrožena egzistencija, a ministar okreće glavu

Poljoprivrednici iz Banatskog Novog Sela i iz više udruženja širom Srbije opravdano protestuju jer im je egzistencija dovedena u pitanje i nemaju drugu opciju s obzirom da ministar poljoprivrede ćuti i okreće glavu od stvarnosti, rekla je danas predsednica Resornog odbora za poljoprivredu Narodnog pokreta Srbije (NPS), Katarina Jelisavčić.

„Zašto ministar poljoprivrede Dragan Glamočić ćuti pred strašnom katastrofom u poljoprivredi i zašto je uopšte prihvatio da bude ministar ako nije u stanju da obezbedi elementarne uslove za opstanak i razvoj srpske poljoprivrede“, rekla je Jelisavčić, a saopštila ta stranka.

Ispred zgrade Vlade i Skupštine Vojvodine u podne je počeo protest poljoprivrednika iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije i više udruženja – Dolovački paori, Banatska crnica, Saveza udruženja poljoprivrednika Banata, Udruženja poljoprivrednika Aradac i Udruženja poljoprivrednika iz Srbobrana.

Oni od države traže da im se omogući kupovina goriva bez akcize, obezbede subvencionisani krediti sa jedan odsto kamate, reše problemi dugova prema PIO fondu, uredi berza i obezbedi pomoć od 300 evra po hektaru zbog suše.

Jelisavčić, koja je inženjer poljoprivrede, rekla je da je „suša uništila od 50 do 100 odsto roda kukuruza, soje i drugih kultura, kao i voća, a da Ministarstvo poljoprivrede i dalje ćuti“.

„Godinama se čeka na ispunjenje dogovora o uređenju robne berze, oslobađanju goriva od akciza, rešavanju ogromnih dugova i povoljnim kreditima sa kamatom od jedan odsto“, kazala je Jelisavčić.

Istakla je da su poljoprivrednici „besni“ i zbog toga što su preduzeća koja grade objekte za međunarodnu izložbu Ekspo oslobođena plaćanja akciza na gorivo, a njima to nije omogućeno.

„Za razliku od Srbije, Hrvatska je pojedinim županijama već dala pomoć zbog suše, dok je Rumunija prošle godine pomagala svojim poljoprivrednicima da ublaže posledice ove katastrofe“, rekla je Jelisavčić.

Dodala je da Srbija mora da sledi ove primere i hitno reaguje da se ne bi doveo u pitanje opstanak, ne samo poljoprivrednika već i Srbije kao suverene i samodovoljne zemlje.

Ako država, kako je rekla, ne shvati ozbiljnost situacije NPS će pozvati poljoprivrednike i građane da masovno izađu na ulice i bore se za svoja prava i opstanak.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com