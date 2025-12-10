Jelisejska palata: Makron, Starmer i Merc razgovarali sa Trampom o Ukrajini

Francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) izjavio je da je danas razgovarao telefonom sa američkim kolegom Donaldom Trampom (Trump) i evropskim liderima o Ukrajini, u „pokušaju postizanja napretka“, saopštila je Jelisejska palata.

Razgovor je trajao 40 minuta, a učestvovali su i britanski premijer Kir Starmer i nemački kancelar Fridrih Merc, navelo je francusko predsedništvo.

„Oni su razgovarali o najnovijim dešavanjima u posredničkim naporima koje su preduzele SAD i pozdravili njihove napore da se postigne čvrst i trajan mir u Ukrajini i da se okončaju ubijanja“, navela je Jelisejska palata.

Taj intenzivan rad je u toku i nastaviće se u narednim danima, saopšteno je.

Dodaje se da su se lideri složili da je „ovo kritičan trenutak za Ukrajinu, za njen narod i za zajedničku bezbednost evroatlantskog regiona“.

Tri evropska lidera sastala su se u ponedeljak u Londonu sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, kako bi mu ponudili podršku dok se suočava sa ponovnim pritiskom SAD da napravi ustupke Rusiji, usmerene na brzo okončanje rata, preneli su francuski mediji.

Za sutra je zakazan onlajn sastanak Koalicije voljnih, saveznika Ukrajine, na kojem će biti Makron, Starmer i Merc.

Emanuel Makron i Kir Starmer trebalo bi da kopredsedavaju sutrašnjim video-konferencijskim sastankom Koalicije voljnih, koja okuplja saveznike Kijeva spremne da pruže bezbednosne garancije, kao deo potencijalnog prekida vatre, ili mirovnog sporazuma.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com