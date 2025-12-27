Jemen: Koalicija Saudijske Arabije upozorila separatiste koje podržavaju UAE da će vojno odgovoriti

Koalicija koju u Jemenu predvodi Saudijska Arabija upozorila je danas da će odmah reagovati na sve vojne pokrete separatista koje podržavaju Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), a koji potkopavaju napore za smirivanje u zaraćenom južnom regionu Jemena, dok su Sjedinjene Države pozvale i Saudijsku Arabiju i UAE da to reše diplomatskim putem.

„Svaki vojni pokret koji krši ove napore (Kolaicije) biće direktno i odmah rešen kako bi se zaštitili životi civila i osigurao uspeh u obnavljanju mira“, rekao je brigadni general Turki al-Maliki, portparol koalicije, prenela je saudijska novinska agencija SPA.

Al-Maliki je rekao da separatisti Južnog prelaznog saveta (PTS) „teško i užasno krše ljudskih prava civila“, ali nije izneo podatke o tome.

Separatisti su u petak objavili da je Saudijska Arabija gađala njihove snage iz vazduha, ali ona to nije priznala. Odnosi Saudijske Arabije sa UAE su zategnuti zbog akcija PTS-a.

Državni sekretar SAD Marko Rubio je u saopštenju u subotu rekao da je „zabrinut zbog nedavnih događaja na jugoistoku Jemena“ i pozvao na uzdržanost i diplomatiju da bi se postiglo „trajno rešenje“. On je zahvalio „za diplomatsko vođstvo naših partnera, Kraljevine Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata“.

Jemen koji je više od decenije zahvaćen građanskim ratom, ima Pokret Huti kojeg podržava Iran, a oni kontrolišu veliki deo severnih regiona, dok je koalicija koju podržavaju Saudijska Arabija i UAE, stala uz međunarodno priznatu vladu na jugu.

Međutim, UAE takođe pomažu separatistima na jugu koji traže otcepljenje nekadašnjeg Južnog Jemena koji se 1990. ujedinio sa Severnim Jemenom u zajedničku državu, ali je dvadesetak godina kasnije izbila duboka kriza koja se prevorila u rat i traje i danas.

PTS se ovog meseca premestio u gubernije Hadramut i Mahra i zauzeo region bogat naftom. Time je PTS koji uživa podršku UAE, potisnuo snage povezane sa drugom grupom koja je povezana sa koalicijom u borbi protiv Huta – Nacionalnim zaštitnim snagama koje podržava Saudijska Arabija.

Saudijska koalicija zato sada zahteva povlačenje snaga PTS-a iz te dve gubernije, uz obnovu lokalnih vlasti, a traži i predaju vojnih logora PTS.

Rašad el-Alimi, šef Jemenskog predsedničkog saveta za vođstvo, upravnog tela međunarodno priznate vlade, rekao je posle hitnog sastanka u petak uveče da pokreti PTS-a predstavljaju „ozbiljna kršenja prava civila“.

Saudijska koalicija je danas objavila da je njeno upozorenje izdato na zahtev el-Alimija da bi se zaštitili civili u Hadramutu.

Kancelarija specijalnog izaslanika generalnog sekretara UN za Jemen je danas saopštila da „pažljivo prati dešavanja u Hadramutu i ​​Mahri“, ponavljajući pozive na uzdržanost, deeskalaciju, dijalog i da sve strane izbegnu dalju eskalaciju.

(Beta)

