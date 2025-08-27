Jemenski pobunjenici preuzeli odgovornost za raketni napad na Izrael

Izraelska vojska saopštila je danas da je presrela raketu ispaljenu iz Jemena, za koju su odgovornost preuzeli jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran.

Napad se dogodio tri dana nakon izraelskog bombardovanja pobunjenika u Sani.

„Nakon što su se sirene oglasile u nekoliko oblasti Izraela, raketu lansiranu iz Jemena presrelo je izraelsko vazduhoplovstvo“, saopštila je vojska na Telegramu.

Prema rečima novinara AFP, sirene su se oglasile u Jerusalimu.

Vojni portparol jemenskih pobunjenika Jahja Sari je rekao da su Huti ciljali aerodrom Ben Gurion kod Tel Aviva, koristeći hipersoničnu balističku raketu.

Navodeći da deluju u znak solidarnosti sa Palestincima u Pojasu Gaze koji je u ratu sa Izraelcima, Huti redovno izvode napade na izraelsku teritoriju, ali većina njenih raketa bude presretnuta.

Kao odgovor na ove napade, izraelska vojska je saopštila da je u nedelju bombardovala vojne objekte pobunjenika, uključujući predsedničku palatu i skladište goriva u Sani, koje sada drže pobunjenici.

Huti su naveli da je u napadima ubijeno 10 ljudi, a ranjeno 96.

Ti pobunjenici kontrolišu velike delove Jemena, koji je u ratu od 2014. godine, deo su saveza protiv Izraela koji je osnovao Iran, a koji uključuje i druge grupe kao što je Hezbolaha u Libanu i palestinski Hamas.

Huti su takođe gađali brodove za koje veruju da su povezani sa Izraelom kod obale Jemena, zatim američke brodove, pre nego što su početkom maja postigli sporazum o prekidu vatre sa Vašingtonom, kako bi se okončali američki napadi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com