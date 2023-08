Jeremić: Manjina okupljena oko Aleksića i Novakovića pobegla od fer izbora u stranci

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da je manjina okupljena oko Miroslava Aleksića i Borislava Novakovića pobegla od fer i demokratskih unutarstranačkih izbora i da je to znak slabosti i nepoštovanja institucija i temeljnih vrednosti na kojima je stranka zasnovana, a to su demokratski principi i zaštita nacionalnih interesa.

„Nije bilo ličnog sukoba Aleksića i mene, nego je manjina otišla zbog neslaganja sa jasnom politikom Narodne stranke o kojoj ne može biti kompromisa, a to je odbijanje ‘francusko-nemačkog’ sporazuma za nezavisnost Kosova i odbijanjem da Srbija postane članica EU ako sprovođenje tog sporazuma i formalno postane uslov za članstvo“, rekao je Jeremić televiziji N1.

Jeremić je istakao da su trvenja u Narodnoj stranci nastala zbog krupnih političkih razlika čija se kulminacija dogodila kada je stranka odlučila da se pokrene akcija prikupljanja potpisa za referendum o odbacivanju „francusko-nemačkog“ sporazuma, jer se tada pokazalo da deo rukovodstva stranke nije smatrao da bi to trebalo da bude prioritet.

„To je manjina u Predsedništvu Narodne stranke koja je juče napustila stranku“, rekao je Jeremić, i dodao da se „dojučerašnjim saborcima nije svideo ni stav“ da bi Srbija trebalo da se protivi vojnim intervencijama koje nije odobrio Savet bezbednosti (SB) UN i da ne bi trebalo da jednostrano uvodi sankcije drugim državama ako ih nije odobrio SB UN.

Jeremić je istakao da se „spinuju brojevi“ navodima da je stranku napustilo 106 od 126 odbora, a da je istina da je Narodna stranka ima 67 odbora širom Srbije koji nastavljaju da rade i da su stranku napustila 264 od više od 10.000 članova.

„Događaji u Narodnoj stranci su na prvom mestu pokrenuti i inspirisani izvan stranke. Da je Aleksićeva grupa zaista bila u većini, ona ne bi pobegla od demokratskog procesa u stranci. Oni su insistirali da se promene u stranci završe odmah i do kraja. To govori da sve nije bilo motivisano isključivo iz same stranke, nego i izvan nje“, rekao je Jeremić.

Predsednik Narodne stranke je naveo da je apsurdno Aleksićevo pozivanje na jedinstvo i zajedništvo „u trenutku kada sprovodi raskol u sopstvenoj stranci“.

Jeremić je rekao da dojučerašnjim saborcima želi sreću, uprkos teškim rečima koje su u poslednje izgovorili na njegov račun i na račun Narodne stranke, čiji je „opozicioni integritet neupitan“.

„Kada je reč o budućem delovanju opozicije, trebalo bi biti racionalan, jer bez stranaka desnice nije moguće sabrati većinu neophodnu da se vlast uzdrma na izborima… Narodna stranka je u stanju da razgovara i sa jednim i sa drugim polom političkog spektra, a na izborima je neophodno stvoriti referendumsku atmosfera sličnu onoj u avgustu 2020. godine u Crnoj Gori, kada je pobeđen režim Mila Đukanović“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da Narodna stranka može da sarađuje sa svima, ali da ne može u koaliciju sa onima koji se zalažu za nezavisnost Kosova i Metohije i prihvatanje „francusko-nemačkog“ sporazuma.

„O koalicijama se razgovara pre izbora, a oni će biti održani na proleće. To što je otišla manjina iz stranke, nikako ne znači da će se politika Narodne stranke menjati“, zaključio je Jeremić.

(Beta)

