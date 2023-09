Jeremić: Nacionalni interes je odbacivanje francusko-nemačkog plana i povratak institucija na Kosovo

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić ocenio je da zaštita nacionalnog interesa i Srba na Kosovu podrazumeva odlučno odbacivanje „francusko-nemačkog“ plana za nezavisnost Kosova, povratak institucija države Srbije na sever pokrajine, pre svega policije i sudstva, kao i pokretanje snažne međunarodne diplomatske inicijative.

„Narodna stranka zahteva hitno zakazivanje sednice Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji i taj predlog će biti zajednički ozvaničen sa strankama državotvorne opozicije, Srpskim pokretom Dveri, Srpskom strankom Zavetnici, Novim DSS-om i POKS-om“, rekao je Jeremić u Lajkovcu, gde je održana izborna skupština Opštinskog odbora Narodne stranke.

Jeremić je, kako je danas prenela Narodna stranka u saopštenju, kazao da će predložiti da parlament usvoji rezoluciju o Kosovu u kojoj bi bili navedeni konkretni koraci koje bi Srbija trebalo da preduzme kako bi zaštitila svoje nacionalne interese i koja bi postala obavezujuća za sve.

Istakao je da je neophodno da Srbija jedinstveno kaže „odlučno ne“ kosovskoj nezavisnosti i „odlučno da“ zaštiti Srba i srpskih svetinja.

Predsednik Narodne stranke je izrazio nadu da će i stranke prozapadne opozicije podržati zahtev za održavanje sednice parlamenta, kao što su sve opozicione stranke svojevremeno podržale zahtev za vanrednu sednicu nakon tragedija koje su se dogodile u maju.

„Ne smemo biti neprijatelji jedni drugima kada je reč o zaštiti državnih interesa i zaštiti Kosova i Metohije. Niko nam ne može biti veći neprijatelj od ekstremiste Aljbina Kurtija. To ne znači da jednog dana ne bi trebalo da odgovaraju oni koji su krivi za katastrofalnu situaciju na Kosovu i Metohiji, ali danas prvi i najvažniji prioritet države mora biti zaštita našeg naroda i naših nacionalnih interesa“, dodao je Jeremić.

Ocenio je da je vreme da se napravi dogovor o tome kako dalje postupati po pitanju Kosova, što smatra najvažnijim državnim pitanjem.

„Nije vreme za političke igrice i međusobna prebacivanja. Moramo biti svesni da nas od još većih izazova na Kosovu i Metohiji dele nedelje, a možda i dani, ako ne budemo preduzeli odlučne, jasne i državotvorne korake“, rekao je Jeremić.

On smatra da će daljom primenom „francusko-nemačkog“ plana Srbi na Kosovu biti još manje bezbedni i „još više prepušteni na milost i nemilost ekstremisti Kurtiju, jer nema te nezavisne države Kosovo koja može i hoće da zaštiti Srbe“.

Predsednik Narodne stranke je dodao da „neki kažu da nema ništa od članstva Srbije u EU ako odbacimo ‘franusko-nemački’ plan“.

„To je tačno, ali je tačno i da nema ništa od članstva u EU ni ako ga prihvatimo. Sa tog aspekta nam je svejedno, prihvatili ili ne prihvatili taj plan. Niko u Srbiji nikakvu korist neće imati od čina veleizdaje prema kojem galopiramo“, rekao je Jeremić.

Ocenio je da je neophodno započeti ponovno uspostavljanje institucija na Kosovu, koje su rasformirane briselskim i svim potonjim sporazumima.

„Potrebna nam je i hitna diplomatska akcija, a to ne znači sedeti u Beogradu i čekati da dođu izaslanici SAD i EU Gabrijel Eskobar i Miroslav Lajčak, nego to podrazumeva, između ostalog, da Srbija zatraži hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN o Kosovu i Metohiji, koja bi bila održana već u ponedeljak, 2. oktobra, pošto 1. oktobra predsedavanje tim telom od Albanije preuzima nama prijateljski naklonjen Brazil“, rekao je on.

Jeremić, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije i bivši predsednik Generalne skupštine UN, naveo je da bi Srbija na toj sednici trebalo da zatraži hitnu demilitarizaciju severa Kosova, što znači „povlačenje svih prištinskih kvazi bezbednosnih snaga, te da KFOR preuzme ekskluzivnu odgovornost za bezbednost nad tim delom naše državne teritorije“.

Naveo je da mu nisu jasni oni koji se protive proglašavanju Dana žalosti u Srbiji, jer je u tragičnim događajima na Kosovu „pala srpska krv, žale srpske majke i narod žali i plače i u Kosovskoj Mitrovici i na celom Kosovu i Metohiji i u centralnoj Srbiji“.

„Naša je dužnost da budemo solidarni s njima i da im pružimo podršku. Srbi na Kosovu i Metohiji su danas najugroženiji narod u Evropi zapadno od ukrajinskog fronta. Niko ne živi u tako teškim okolnostima i niko nije suočen sa tako agresivnom vlašću spremnom na sve“, rekao je Jeremić.

Jeremić je istakao da je Narodna stranka spremna za partnerstvo i saradnju sa svima koji su protiv režima i kojima je interes Srbije na prvom mestu, a interes Srbije je reći „ne“ nezavisnosti Kosova i, između ostalog, „ne“ kopanju litijuma.

„Narodna stranka nije potpisala predizborni sporazum stranaka prozapadne opozicije jer u njemu nema ni protivljenja nezavisnosti Kosova niti protivljenja kopanju litijuma. Da je to tamo stajalo, Narodna stranka bi ga možda i potpisala“, kazao je Jeremić.

(Beta)

