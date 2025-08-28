Jeremić o samitu Šangajske organizacije za saradnju: Multipolarnost je realnost u razvoju

Predstojeći samit Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), koji će biti održan u kineskom gradu Tjanđin, imaće značajnu simboličku važnost i pokazaće do koje mere multipolarnost nije samo teorijski koncept, već realnost u razvoju, ocenio je bivši ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić.

U autorskom tekstu za Kinesku medijsku grupu (CMG), Jeremić piše da samit, koji će biti održan 31. avgusta i 1. septembra, „dolazi u trenutku kada je jasno da je unipolarna era, obeležena dominacijom SAD posle Hladnog rata, stvar prošlosti, dok svet sve očiglednije poprima multipolarni oblik“.

U decenijama nakon pada Berlinskog zida činilo se da su SAD stekle neupitnu i trajnu hegemoniju, zahvaljujući pre svega kontroli nad tri važna monopola, navodi Jeremić u tekstu „Od monopola do multipolarnosti: Uoči Samita ŠOS u Tjanđinu“.

„Prvi je bio tehnološki – američke kompanije kontrolisale su razvoj digitalnih tehnologija i oblikovale način globalnog povezivanja kroz internet. Drugi je bio vojni – samo su SAD imale kapacitet da vode ratove širom sveta i političku slobodu da to čine bez ozbiljnih posledica ili potrebe za međunarodnim konsenzusom. Treći je bio finansijski – dolar je bio i ostao ključna valuta međunarodne trgovine i štednje, dok se celokupna bankarska infrastruktura oslanjala na sistem koji su kontrolisale američke institucije“, ukazuje Jeremić.

Jeremić, predsednik Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD), dodaje da današnja slika sveta „izgleda bitno drugačije“.

„Tehnološki monopol više ne postoji: Kina je globalni lider u mnogim oblastima, a u nekima, poput „zelenih“ tehnologija i telekomunikacija, čak je i prestigla SAD. Ni vojna snaga više nije monopolskog karaktera – ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku pokazuju da američka sila ne može jednostrano oblikovati globalne tokove, niti da postoji uzdržanost drugih zemalja da vojnu silu upotrebe uprkos međunarodnom protivljenju. Finansijska dominacija dolara i dalje traje, ali se sve otvorenije traga za alternativama kroz bilateralne sporazume, digitalne valute i međunarodne aranžmane, što ukazuje da ni taj monopol više nije apsolutan“, piše Jeremić.

On navodi da u tom kontekstu organizacije osnovane početkom 21. veka, poput grupe BRIKS i ŠOS, dobijaju sve veći značaj.

„BRIKS je pre svega fokusiran na finansije i trgovinu, dok je ŠOS nastao radi saradnje u oblasti bezbednosti i borbe protiv terorizma. ŠOS se vremenom razvila u forum šire evroazijske saradnje, posebno nakon priključenja Indije i Pakistana. Iako među članicama postoje razlike i regionalna rivalstva, njihovo udruživanje odražava zajedničku želju da se oblikuje uravnoteženiji međunarodni poredak“, dodaje Jeremić.

Jeremić ukazuje da se samit u Tjanđinu, čiji će domaćin biti kineski predsednik Si Đinping, i na kojem se očekuje učešće lidera ključnih zemalja članica, uključujući ruskog predsednika Vladimira Putina i indijskog premijera Narendre Modija, održava u specifičnom trenutku.

„Odnosi ključnih članica ŠOS sa SAD nalaze se u izuzetno neuralgičnoj fazi: Rusija je pod sankcijama zbog rata u Ukrajini, Kina je u strateškoj konfrontaciji sa Vašingtonom, a Indija balansira sopstvene interese između SAD i partnerstava u Evroaziji pod pretnjom uvođenja visokih carina“, navodi bivši šef srpske diplomatije (2007-2012).

On dodaje da ŠOS tako postaje platforma „na kojoj se artikuliše alternativni pogled na globalni poredak, ne nužno kao protivteža, već kao dopuna postojećim međunarodnim institucijama koje su i dalje pod jakim uticajem Amerike i sve češće pokazuju nemoć da se nose sa novim izazovima“.

„Iako je rano govoriti o formiranju bezbednosnog saveza koji bi mogao da bude pandan NATO-u, značaj ŠOS leži u tome što okuplja države različitih političkih sistema i interesa, koje uviđaju da im zajednički pristup donosi prednost u svetu gde nijedna sila više ne može jednostrano određivati pravila“, piše Jeremić.

Upravo zato, dodaje Jeremić, poruke sa samita u Tjanđinu imaće značajnu simboličku važnost i pokazaće do koje mere multipolarnost nije samo teorijski koncept, već realnost u razvoju.

Jeremić, predsedavajući 67. zasedanja Generalne skupštine UN (2012-2013), navodi i da samit u Tjanđinu stoga treba posmatrati kao deo šireg procesa.

„Ne treba očekivati spektakularne odluke, ali tonalitet razgovora, zajedničke izjave i najavljene inicijative uticaće na oblikovanje međunarodnog javnog mnjenja. U svetu koji se ubrzano menja, a gde tradicionalne institucije deluju sve manje efikasno, ovakvi forumi predstavljaju laboratoriju multipolarnosti – prostora gde se traže novi modeli saradnje i ravnoteže u globalnim poslovima“, naveo je Jeremić u autorskom tekstu za CMG.

(Beta)

