Jeremić: Susret Trampa i Sija u Busanu može da označi početak uravnoteženijeg odnosa SAD i Kine

Sastanak predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa (Trump) i Kine Si Đinpinga u Busanu dolazi u trenutku kada se svet prilagođava svojoj političkoj realnosti i predstavlja priliku za preispitivanje dosadašnjih stavova i postavljanje temelja za novi oblik konkurentske koegzistencije, ocenio je danas bivši ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić.

Jeremić je, u autorskom tekstu za Kinesku medijsku grupu (CMG), napisao da je Trampov povratak u Belu Kuću „označio kraj ere globalne trgovinske liberalizacije kakvu je svet poznavao od kraja Hladnog rata, i početak nove, u kojoj nacionalni interesi, industrijska proizvodnja i trgovinski bilansi ponovo zauzimaju centralno mesto američke spoljne politike“.

On se osvrnuo na američke carine na uvoz iz Kine, koje je Tramp uveo, kako navodi, „u pokušaju da smanji hronični američki trgovinski deficit i zaštiti domaću industriju“.

„S druge strane, Kina je u protekloj deceniji, pod rukovodstvom Si Đinpinga, ostvarila do sada nezabeleženi ekonomski i tehnološki napredak. Od zemlje poznate po masovnoj proizvodnji jeftine robe, Kina je postala svetski lider u oblasti veštačke inteligencije, električnih vozila, telekomunikacija i obnovljivih izvora energije“, naveo je Jeremić.

On je dodao da je Peking na mere Vašingtona odgovorio sopstvenim carinama, kao i da te dve zemlje tokom prethodnih godina prolaze kroz „niz oscilacija – od otvorene konfrontacije do opreznog dijaloga“.

„Uprkos oštrim tonovima i obostranim merama odmazde, obe strane su svesne da dugoročna destabilizacija odnosa ne ide nikome u prilog. Trgovina između SAD i Kine i dalje predstavlja jednu od najvažnijih arterija svetske ekonomije, a problemi poput klimatskih promena, energetske sigurnosti i regulisanja veštačke inteligencije zahtevaju makar minimalan stepen saradnje Vašingtona i Pekinga“, napisao je Jeremić.

On je dodao da svaki znak spremnosti za razgovor i kompromis te dve zemlje može značajno da doprinese stabilizaciji globalnih tržišta.

„Činjenica da će se dvojica lidera konačno ponovo sastati licem u lice sama po sebi predstavlja korak napred. Svet iščekuje ishod tog susreta, u nadi da će on označiti početak novog poglavlja — ne nužno prijateljstva, ali makar stabilnijeg, uravnoteženijeg i predvidljivijeg odnosa dve sile čiji će potezi u narednim godinama presudno oblikovati globalni pejzaž“, zaključio je Jeremić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com