Jeremić: U Narodnoj stranci postoje političke razlike o Kosovu i evropskim integracijama

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da ako u toj stranci postoji razmimoilaženje, onda je reč o razlikama u politici koju bi stranka trebalo da vodi, i to prvenstveno u politici u vezi sa Kosovom i evropskim integracijama.

Kako je saopšteno iz Narodne stranke, Jeremić je za televiziju Nova S rekao da će na izbornoj skupštini te stranke, zakazanoj za 22. oktobar, kandidovati politiku usvojenu na poslednjoj sednici Glavnog odbora stranke.

„A to znači ne samo odbacivanje francusko-nemačkog plana za nezavisnost Kosova, nego i da se Narodna stranka više neće zalagati da Srbija postane članica EU ako taj plan zvanično postane deo evropskog pristupnog procesa, što bi moglo da se dogodi već u septembru ili oktobru“, rekao je Jeremić.

On je kazao da, „ako francusko-nemački plan i formalno postane deo poglavlja 35″, onda će se Narodna stranka zalagati da Srbija bude samo deo evropskog ekonomskog prostora (EEA), a ne i članica EU“.

„Takođe, kandidovaću politiku da se Srbija protivi vojnim intervencijama pokrenutim bez odluke Saveta bezbednosti UN, ali isto tako i uvođenju sankcija bilo kojoj državi na svetu bez odluke SB UN“, dodao je Jeremić.

Istakao je da reči poput „sukob“ i „rat“, ne opisuju tačno odnose u Narodnoj stranci.

„Neke moje stranačke kolege su u svojim javnim nastupima u prethodnih nekoliko dana bile više lične nego što je tome mesto u politici. U javnom poslu ne bi smelo da bude prostora za lično. Imaćemo stranačku skupštinu na kojoj će se kandidovati politika. Ne bih komentarisao teške reči koje su, nažalost, u poslednjih nekoliko dana koristili neki od mojih saboraca, poput reči ‘prostački’ i drugih uvreda“, rekao je Jeremić.

Naveo je da su prve trzavice u Narodnoj stranci nastale u aprilu, kada je pokrenuta akcija za prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma o odbacivanju „francusko-nemačkog“ sporazuma.

„Tada nisu svi u rukovodstvu sa jednakim entuzijazmom pristupili ovoj akciji, što je dovelo do tenzija pod kojima je održana sednica Glavnog odbora Narodne stranke u junu. Tada je potvrđeno da će stranačka skupština biti održana 22. oktobra, a onda je deo mojih kolega odlučio da vodi stranačku kampanju u medijima umesto u okviru stranke“, rekao je Jeremić.

Kazao je da on ne želi da vodi kampanju u medijima, „već u okviru stranačkih organa“.

„Diskusiju o tome koga ćemo birati na koju funkciju trebalo bi da vodimo u okviru stranke, jer će rukovodstvo stranke birati članovi stranke i to po statutu, a ne Tviter, druge političke organizacije, mediji ili ambasade. Na tim izborima biraće se karakter, program, politika kao i čvrstina opredeljenja, uključujući i našu orijentaciju prema EU i spremnost za saradnju sa drugim strankama“, dodao je Jeremić.

Jeremić je naveo da je sa potpredsednikom Narodne stranke i šefom poslaničkog kluba Miroslavom Aleksićem u funkcionalnim odnosima, i da Aleksić i dalje ima njegovo poverenje da obavlja te dve funkcije.

„Zato su me začudile izjave da je on sklonjen ili skrajnut. Aleksić je do pre dva dana bio i predsednik Izvršnog odbora stranke, a to je organ koji sprovodi i organizuje stranačke izbore, poput Republičke izborne komisije. Bio bi sukob interesa da Aleksić kao kandidat za predsednika stranke bude istovremeno i predsednik Izvršnog odbora – to je kao kada bi na primer kandidat za predsednika Srbije bio predsednik RIK-a. To nigde ne postoji“, rekao je Jeremić.

Istakao je da je novi Izvršni odbor Narodne stranke sastavljen na paritetnoj osnovi i da se sastoji od po šest članova koji podržavaju Jeremića i Aleksića, a vodi ga neutralna ličnost, i dodao da je odluka o izboru novog Izvršnog odbora doneta ogromnom većinom glasova na sednici Predsedništva Narodne stranke.

„Ponudio sam Aleksiću da ostane prvi potpredsednik stranke čak i ako izgubi na izborima za predsednika stranke i nadam se da će prihvatiti tu ponudu. Ako ja izgubim, svakako ću ostati u Narodnoj stranci“, rekao je Jeremić.

Jeremić je dodao da je Aleksić potpuno legitimno iskazao ambiciju da se kandiduje za predsednika stranke i da je dobro što će biti više kandidata od kojih će jedan biti izabran na fer i demokratski način.

Na pitanje o protestima „Srbija protiv nasilja“, Jeremić je odgovorio da „smo daleko od jedinstva neophodnog da bi protesti uspeli“.

„Sve je očiglednije da protesti nisu doneli ono čemu su se građani nadali kada su u velikom broju izašli na ulice. Nije pronađen način da se ogromna energija na ulici kanališe tako da režim bude prinuđen da ispuni bilo koji zahtev“, rekao je Jeremić.

Jeremić je dodao da bi zato trebalo razmisliti da se „pruži ruka i onima koji do sada nisu imali prilike da učestvuju u organizaciji protesta“, odnosno i strankama desne orijentacije.

„Stranke koje trenutno vode proteste same ne mogu pobediti režim i to znaju svi, pa i oni koji organizuju proteste. Ako je cilj da na sledećim izborima dobijemo koji mandat više, onda bi možda trebalo nastaviti ovim putem. Ako nam je stalo da Aleksandru Vučiću vidimo leđa, onda bi trebalo razmisliti i o uključivanju ljudi iz drugih stranaka i organizacija. Ako neko ima drugačiju agendu, onda neka samo nastavi ovako“, rekao je Jeremić.

On je kazao da „bez koordinacije sa svim delovima političkog spektra u Srbiji možemo samo da sanjamo da će doći do promene vlasti“.

„Ako ne budemo otvoreni za nova partnerstva, to je recept za poraz na sledećim izborima“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da njega u politici vode uverenja, a ne rejting.

„Ako su moja uverenja nekad i manjinska, neću da ih menjam zarad rejtinga. Ko se rukovodi isključivo rejtingom, neka ide odmah u Srpsku naprednu stranku, zašto da gubi vreme“, zaključio je Jeremić.

(Beta)

