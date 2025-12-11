Jerinić (ZLF): Kandidati za sudije Ustavnog suda nisu istaknuti pravnici

Poslanica Zeleno-levog fronta (ZLF) i profesorka ustavnog prava Jelena Jerinić ocenila je da kandidati za sudije Ustavnog suda nisu istaknuti pravnici, iako je to uslov za izbor na tu funkciju, te dodala da zato od njih ne očekuje ništa.Ona je za nedeljnik NIN izjavila da nove sudije verovatno neće doprineti tome da Ustavni sud postane efikasniji.

„Mediji su već pisali o tome koliko štete Ustavni sud nanosi budžetu zbog nepostupanja u razumnom roku, zbog čega su našim građanima i građankama dosuđivani skromni iznosi na ime naknade štete u postupcima pred Evropskim sudom za ljudska prava“, kazala je Jerinić.

Po njenim rečima, ljudi koji su predloženi za nove sudije su poznati javnosti, ali ne po zaštiti obespravljenih i ustavnog poretka, već po odbrani vladajuće stranke.

Najvećem broju sudija Ustavnog suda mandat ističe tokom decembra, a počeo je proces izbora novih.

Kako su ranije objavili mediji, kandidati za sudije Ustavnog suda koje je predložila Skupština Srbije su Zoran Lončar, Snežana Marković, Atila Dudaš, Nikola Banjac, Ranka Vujović, Jelena Deretić, Slobodanka Gutović, Tatjana Đurkić, Mihailo Pavlović i Jelena Vučković.

Kandidati koje je predložio predsednik Srbije su Dobrosav Milovanović, Ivana Stevanović, Maja Popović, Olga Tešović, Aleksandar Gajić, Mihajlo Rabrenović. Biljana Pavlović, Milan Rapajić, Bojan Tubić i Dragana Kolarić.

Ustavni sud čini 15 sudija koji se biraju na devet godina, pri čemu pet sudija bira Skupština Srbije, pet imenuje predsednik Republike, a pet Opšta sednica Vrhovnog suda.

U decembru ove godine samo sudijama Vladanu Petrovu i Nataši Plavšić ne ističe devetogodišnji mandat.

(Beta)

