Jerinić (ZLF): Milan Antonijević kandidat SNS-a za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Pravnik Milan Antonijević kandidat je poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, okupljene oko Srpske napredne stranke (SNS) za funkciju poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Tu informaciju na društvenoj mreži Iks (X) podelila je poslanica stranke Zeleno-levi front (ZLF) Jelena Jerinić, uz dokument kojim Antonijević prihvata kandidaturu.

Poslanička grupa Zeleno-levog fronta (ZLF) saopštila je ranije danas da je skupštinskom Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo predložila programsku direktorku Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Milenu Vasić za istu funkciju.

Aktuelnoj poverenici za zaštitu ravnopravnosti Brankici Janković drugi mandat ističe ovog meseca i nema pravo na novu kandidaturu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com