Jerinić (ZLF): Nećemo braniti ni Dolovac ni Nenadića, niti glasati za izmene pravosudnih zakona

Poslanica Zeleno levog fronta (ZLF) Jelena Jerinić rekla je u Parlamentu da ZLF, tokom rasprave o izmenama pravosudnih zakona koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, neće braniti ni „Zagorku Dolovac , ni Mladena Nenadića niti bilo koga drugog“.

Rekla je i da ZLF ne zna kako je Dolovac od „najbolje drugarice“ za predstavnike vlasti postala „lažljivica“, te da ZLF „neće braniti ni tužioca Nenadića iz Tužilaštva za organizovani krminal“.

Kazala je i da je stranka podnela amandmane na predložene izmene pravosudnih zakona, te da će glasati protiv svih zakona za koje je kazala da se ne zna ni ko ih je pisao.

„Lik iz šator ih je predao na pisarnici Skupštine Srbije i mi danas o njima raspravljamo“, kazala je ona aludirajući na nedavni Mrdićev štrajk glađu u šatoru, na stepenicama Skupštine Srbije.

Mrdić je odbacio kritike poslanice ZLF, te zaključio da ona kao ni prethodni opozicioni poslanici, osim ličnih kvalifikacija na njegov račun nisu rekli ništa o zakonima što, kako je ocenio, znači da su dobri.

(Beta)

