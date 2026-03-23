Jerinić (ZLF): Ustavni sud tražio da se Skupština izjasni o Mrdićevim zakonima

Poslanica stranke Zeleno-levi front (ZLF) Jelena Jerinić saopštila je danas da je Ustavni sud zatražio od Skupštine Srbije mišljenje o setu pravosudnih zakona koji su usvojeni na predlog poslanika vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješe Mrdića.

Jerinić je na društvenoj mreži Iks (X) navela da je Ustavni sud tražio izjašnjenje Skupštine po dva predloga za ocenu ustavnosti koje su podnele opozicione poslaničke grupe – Narodni pokret Srbije, Pokret slobodnih građana-Stranka demokratske akcije Sandžak-Partija za demokratsko delovanje, Zeleno-levi front, kao i Javno tužilaštvo za organizovani kriminal.

Ustavni sud je u dopisu Skupštini naveo da su im podneta dva predloga za pokretanje postupka za ocene ustavnosti, zakonitosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima za set koji čini pet pravosudnih zakona.

Skupština mišljenje treba, kako je dodao taj sud, da dostavi u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno u ovom slučaju – od 16. marta.

(Beta)

