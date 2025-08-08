Jermenija i Azerbejdžan danas u Beloj kući pred Trampom okončavaju decenije sukoba

Predsednik SAD Donald Tramp danas je u Beloj kući domaćin mirovnog samita lidera Jermenije i Azerbejdžana koji bi trebalo da okonča decenije sukoba tih država i ponovo otvori ključne transportne rute u njihovom regionu Južnog Kavkaza.

Predsednik je rekao da se raduje što je domaćin jermenskog premijera Nikola Pašinjana i azerbejdžanskog predsednika Ilhama Alijeva.

U objavi na svojoj društvenoj mreži nazvao je to istorijskim i rekao da će dva lidera učestvovati na „svečanosti potpisivanja mira“.

Tramp je rekao da je njegova „administracija već duže vreme angažovana sa obema stranama“ i da je „veoma ponosan na ove hrabre lidere što su uradili pravu stvar“.

Jermenija i Azerbejdžan su u ogorčenom sukobu oko teritorije od početka 1990-ih kada su etničke jermenske snage preuzele kontrolu nad pokrajinom Karabah i obližnjim teritorijama.

Dve države regiona Južnog Kavkaza potpisaće sporazum kojim će se stvoriti glavni tranzitni koridor koji će se zvati „Trampova ruta za međunarodni mir i prosperitet“, saopštila je Bela kuća. Ta ruta će povezati Azerbejdžan i njegov autonomni region Nahčivana što je zahtev glavnog grada Bakua koji je zaustavio mirovne pregovore te dve države.

„Putna mapa o kojoj se slažu, izgradiće saradničku budućnost koja koristi obema zemljama, njihovom regionu Južnog Kavkaza i šire“, rekla je danas portparolka Bele kuće Ana Keli. Dodala je da će novi tranzitni koridor „omogućiti nesmetanu povezanost dve zemlje uz poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Jermenije i njenog naroda“.

Azerbejdžan i Nahčivana razdvojeni su delom jermenske teritorije dugim 32 kilometra.

Pored međusobnog sporazuma Jermenija i Azerbejdžan će potpisati sporazume sa Sjedinjenim Državama o jačanju saradnje sa SAD u oblasti energetike, tehnologije i ekonomije, saopštila je Bela kuća.

Tramp je u četvrtak na društvenim mrežama najavio veći deo današnjeg plana rekavši da će dva lidera učestvovati na mirovnoj svečanosti i potpisati ekonomske sporazume sa SAD koji bi „u potpunosti otključali potencijal regiona Južnog Kavkaza“.

„Mnogi lideri su pokušali da okončaju taj rat bez uspeha, a sada ga ima zahvaljujući TRAMPU!“, napisao je on na svom sajtu „Truth Social“.

Republikanski predsednik će se prvo sastati sa jermenskim premijerom Nikolom Pašinjanom, a zatim s predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim. Na kraju, sva trojica lidera će učestvovati na zajedničkoj ceremoniji potpisivanja u Državnoj trpezariji Bele kuće.

Dve zemlje su se u sukobu skoro četiri decenije borile za kontrolu nad regionom Nagorno-Karabaha.

To područje je bilo uglavnom naseljeno Jermenima tokom sovjetske ere, ali je unutar Azerbejdžana. Dve države su se borile za kontrolu nad tim regionom kroz mnoge oružane sukobe u kojima su tokom decenija poginule desetine hiljada ljudi, dok su međunarodni napori posredovanja propali.

Azerbejdžan je povratio ceo Karabah 2023. godine i pregovarao s Jermenijom o normalizaciji odnosa.

Potpisivanje sporazuma Jermenije i Azerbejdžana označava geopolitički udarac njihovom bivšem carskom gospodaru, Rusiji. Tokom njihovog skoro četvorodecenijskog sukoba, Moskva je igrala ulogu posrednika da bi proširila svoj uticaj u strateškom regionu Južnog Kavkaza, ali je njen uticaj brzo opao pošto je pokrenula invaziju Ukrajine u februaru 2022. godine.

Moskva se povukla kada je Azerbejdžan povratio kontrolu nad regionom Karabaha u blic-ofanzivi u septembru 2023. godine što je razljutilo Jermeniju koja je krenula da se oslobodi ruskog uticaja i okrene se ka Zapadu. Azerbejdžan, ohrabren pobedom u Karabahu, takođe je postao sve prkosniji u odnosima s Moskvom.

(Beta)

