Ješić: Bio sam izabran za vezu između studenata i opozicije, ali je komunikacija prestala

Predsednik pokreta Solidarnost Goran Ješić izjavio je večeras da je na predlog predstavnika novosadskog i beogradskog univerziteta bio izabran da bude veza između studentskog pokreta i opozicije, kao i da je dobio papir čiji je sadržaj prethodno usaglašen, koji je trebalo da odnese opozicionim strankama.

„Oni su svi oberučke prihvatili to. Onda je usledilo ćutanje onih koji su mene molili da u svemu tome učestvujem. Potom je usledio drugi papir, bilo me je sramota kad sam ga odneo i pokazao ljudima, jer je isključivao bilo kakav faktor političkih partija. Svi ti ljudi se bore sve ovo vreme, pokušavaju da razgovaraju, ali sa druge strane ne dobijaju povrtanu reakciju“, rekao je Ješić u emisiji „Utisak nedelje“, preneo je portal Nova.

Komunikacija je, kako je dodao, prestala jer „ne postoji struktura i proces donošenja odluka“.

Na pitanje sa kim je komunicirao ispred studentske liste, Ješić je naveo da to nisu studenti, već pojedinci koji će biti visoko pozicionirani na studentskoj listi.

U emisiji sa Ješićem gostovao je i predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević koji je odbacio mogućnost učestvovanja njegove stranke na izborima, koja je ranije najavila da će se povući u korist studentske liste, ukoliko istraživanja pokažu da bi na tim izborima trebalo da učestvuju sve proevropske stranke.

Milivojević je kazao da ne postoji prostor za kreiranje neke drugačije referendumske atmosfere, od ove kakva je sad – između pobudnjenih građana i, kako je naveo, mafije.

Lider pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta, koji je gostovao u istoj emisiji, kazao je da takav stav smatra pritiskom, navodeći da građani očekuju da svi sednu za sto i dogovore se, do čega još nije došlo.

„Šta ćemo ako sva opozicija posluša Milivojevića i ne izađe na izbore i onda zafali tri odsto. Ne znamo ko je na studentskoj listi i dalje što jeste veliki problem. Da su studenti na listi, ne bih imao ništa protiv, ali moramo da znamo za koga glasamo“, kazao je Jovanović.

Prema njegovoj oceni, jedina šansa da se dođe do zajedničkog cilja, da se svi okupe, a svako deljenje „ide u korist režimu koji na tome i opstaje“.

„Moramo da se podržimo, ne ograđujemo jedni od drugih, a to vidim svuda. Opozicija se podelila, da je ostala skupa na prethodnim izborima, Beograd bi bio slobodan. Niko nema prava nikom da govori da li sme ili ne sme na izbore“, kazao je Jovanović.

Zajedništvo iz primera Bora, Bajine Bašte, Kosjerića, kako je dodao, pokazuje da je moguće pobediti aktuelnu vlast, što smatra receptom za sve moguće izbore.

Milivojević mu je odgovorio da će 15 odsto da zafali predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ali da studentima neće zafaliti ništa.

„Pitanje brojeva smo rešili 15. marta (2025. godine, na protestu u Beogradu). Vreme će pokazati da je to jedina ispravna odluka“, kazao je predsednik Demokratske stranke.

Studentska lista, prema njegovoj oceni, uživa ogromno poverenje građana, koje nema protivtežu.

„Otvara se pitanje jedinstva i ideoloških razlika, koje same po sebi ne znače ništa. Jedinstvo je da prepoznamo gde nam je mesto u borbi i da podržimo ono što nas može dovesti do cilja (…) Dok mi pričamo o ideologijama, režim nastavlja da pljačka i menja istoriju ove zemlje“, rekao je Milivojević.

(Beta)

